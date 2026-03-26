Milliler Romanya'yı geçti! Maç sırasında o isme tepki dinmedi

Milli Takımımız Romanya karşısında tarihi bir maça çıkarken, teknik direktör Vincenzo Montella’nın Orkun Kökçü tercihi maç sırasında protesto edildi.

İNÖNÜ'DE ORKUN KÖKÇÜ KRİZİ! MONTELLA'YA TEPKİ...

A Milli Takım, Romanya karşısında Dünya Kupası için ölüm-kalım maçına çıkarken, teknik diretkör Montella'ya deprem etkisi yaratan bir protesto geldi. Beşiktaş taraftar grubu çArşı, "Kaptanımız Orkun’un, böylesine formda bir dönem geçirirken ilk 11 dışında bırakılması ciddi bir soru işareti yaratmaktadır." diyerek sarsıcı bir bildiri yayınladı.

İŞTE O BİLDİRİ!

"SORUYORUZ! AMAÇ NE?

Beşiktaş’ımıza transferi öncesinde millî takımın değişmez isimlerinden biri olan kaptanımız Orkun’un, böylesine formda bir dönem geçirirken ilk 11 dışında bırakılması ciddi bir soru işareti yaratmaktadır. Performansı ortadayken bu tercihin hangi gerekçeye dayandığı, futbol kamuoyu açısından anlaşılması güç bir durumdur!"

İKİ FARKLI PROFİL! TEPKİLER DİNMEDİ...

Milli futbolcumuz Orkun Kökçü, Portekiz'de Benfica forması giyerken Türkiye formasıyla çıktığı son 10 maçta 7 kez ilk 11'de forma giyerken, Beşiktaş'a transfer olduktan sonra son 7 maçta yalnızva 2 kez forma bulabildi. Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı, bu tablonun "Beşiktaş’a transferin ardından oyuncunun milli takımdaki yerinin sorgulanmasına" yol açtığını savundu.

Orkun Kökçü, Beşiktaş’a transfer olmadan önce;

Son 10 Maç

7 İlk 11

Orkun Kökçü, Beşiktaş’a transfer olduktan sonra;

Son 7 Maç

Yalnızca 2 İlk 11