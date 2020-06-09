YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Milliyetçi Çalışanlar Derneği Balıkesir’de

Milliyetçi Çalışanlar Derneği Balıkesir’de

BALIKESİR HABERLERİ  | 09.06.2020 17:06 | Son Güncelleme

Milliyetçi Çalışanlar Derneği Balıkesir yetkilisi aynı zamanda Genel Başkan Yardımcısı olan Volkan Hedef oldu.Milliyetçi Çalışanlar Derneği Genel Başkanı Ceyhun Altay, Balıkesir temsilcisi olarak aynı zamanda Genel Başkan Yardımcısı Volkan Hedef’i atadı.

Milliyetçi Çalışanlar Derneği Balıkesir’de

Milliyetçi Çalışanlar Derneği Balıkesir yetkilisi aynı zamanda Genel Başkan Yardımcısı olan Volkan Hedef oldu.
Milliyetçi Çalışanlar Derneği Genel Başkanı Ceyhun Altay, Balıkesir temsilcisi olarak aynı zamanda Genel Başkan Yardımcısı Volkan Hedef’i atadı. Göreve başlayan Genel Başkan Yardımcısı Volkan Hedef, Balıkesir’de ilk olarak Ülkü Ocakları, BASKİ ve Balıkesir Üniversitesini ziyaret etti. Başkan Hedef yaptığı açıklamada, “Ege ve Marmara bölgesinde gerek devlet kurumlarında gerekse sivil sektörde çalışan birçok üyemiz mevcut. Çalışan kesimin istek, talep ve önerilerini derleyip yetkili mercilere iletiyoruz. Genel Başkanımızın talimatları doğrultusunda, Milliyetçi Çalışanlarımızın hakkını savunmak ve özlük haklarını korumak, birlik ve beraberliği sağlamak temel yükümlülüğümüzdür” dedi.

Milliyetçi Çalışanlar Derneği Balıkesir’de

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir'de gar yolu açıldı

Balıkesir'de gar yolu açıldı

Çorlu’ya 20 milyon TL’lik yatırım

Çorlu’ya 20 milyon TL’lik yatırım

Başkent’e 9 kilometrelik yeni bulvar geliyor

Başkent’e 9 kilometrelik yeni bulvar geliyor

AK Parti’li başkan sokak köpeğine eliyle su içirdi

AK Parti’li başkan sokak köpeğine eliyle su içirdi

Akduman, üretim sahalarını inceledi

Akduman, üretim sahalarını inceledi

İtfaiyeciler yakaladıkları yılanı doğal ortamına bıraktı

İtfaiyeciler yakaladıkları yılanı doğal ortamına bıraktı

Balıkesir Namaz Vakitleri 9 Haziran Salı

İmsak
03:40
Sabah
05:34
Öğle
13:13
İkindi
17:09
Akşam
20:42
Yatsı
22:27

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 9 Haziran Salı

Acaroğlu Eczanesi
Merkez
Tunç Eczanesi
Merkez
Yücel Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Yorgun Eczanesi
Ayvalik
Akgül Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

65 yaş üzeri vatandaşlardan Başkan Ergin’e sevgi seli

65 yaş üzeri vatandaşlardan Başkan Ergin’e sevgi seli

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Sokağa çıkma kısıtlamasında mehterandan moral konseri

Sokağa çıkma kısıtlamasında mehterandan moral konseri

Büyükşehir’den çocuklara moral hediyesi

Büyükşehir’den çocuklara moral hediyesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.