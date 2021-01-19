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Millonarios'un sahibi Serpa: Her gün Falcao hayali kuruyorum

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.01.2021 14:05 | Son Güncelleme

Kolombiya'nın büyük kulüplerinden Millonarios'un sahibi Gustavo Serpa, Radamel Falcao'yu transfer etmek istediklerini söyledi.

Millonarios'un sahibi Serpa: Her gün Falcao hayali kuruyorum

Kolombiya'nın en büyük kulüplerinden olan Millonarios'un sahibi Gustavo Serpa, Radamel Falcao'yu transfer etmenin hayallerini süslediğini belirtti.

Hedefinin Millonarios ile Copa Libertadores kaldırmak olduğunu söyleyen Gustavo Serpa, Caracol Radio'ya yaptığı açıklamada, "Her gün Radamel Falcao'nun Millonarios forması giydiğini hayal ediyorum. Falcao'yla daha önce bir kez görüşme fırsatım oldu. Bu transfer sadece ona ve istediği şeye bağlı." ifadelerini kullandı.

"GUARIN VE URIBE İLE HEDEFİMİZİ GÖSTERDİK"

Gustavo Serpa, "Millonarios gibi büyük kulüpler, taraftarların arzu ettiği isimleri getirmek isterler. Taraftarın isteklerini her zaman göz önünde bulundururum. Fredy Guarin ve Fernando Uribe gibi transferler ile hedefimizin ne kadar büyük olduğunu gösterdik." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Kolombiya'da 15 lig şampiyonluğu bulunan Millonarios, son olarak 2017 yılında bu kupayı kaldırmayı başardı.

Radamel Falcao ise 15 yaşında ayrıldığı Kolombiya'da sadece altyapı düzeyinde Lanceros Boyaca forması giydi.

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