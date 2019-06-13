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Milos Kosanovic Göztepe'den teklif aldığını açıkladı

GÖZTEPE HABERLERİ  | 13.06.2019 13:56 | Son Güncelleme

Transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe’de sürpriz bir isim gündeme geldi. Bir dönem sarı-kırmızılı formayı terleten Sırp stoper Kosanovic, İzmir temsilcisinden teklif aldığını açıkladı.

Milos Kosanovic Göztepe'den teklif aldığını açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe’de transfer çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Kadroda büyük bir değişime gitmeye hazırlanan ve birçok oyuncuyla kontakla bulunan sarı-kırmızılılarda sürpriz bir ismin yaptığı açıklama gündeme bomba gibi düştü. Geçmiş dönemde Göztepe formasını terleten Sırp savunmacı Milos Kosanovic, Belçika medyasına yaptığı açıklamada eski takımından teklif aldığını açıkladı. Deneyimli stoper, Göztepe’nin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri’nden de tekliflerin olduğunu ancak Türkiye’deki atmosferi çok özlediğini söyleyerek Göztepe’ye yeşil ışık yaktı.

TAMER TUNA'NIN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

2017/2018 sezonunda Spor Toto Süper Lig’de mücadele etme şansı yakalayan Göztepe, Teknik Direktör Tamer Tuna’nın raporu doğrultusunda Standart Liege’de forma giyen Kosanovic’i satın alma opsiyonuyla 1 seneliğine kiralamıştı. O dönem takıma ligin 4. haftasında katılan deneyimli savunmacı, haftalar geçtikçe formayı kapmayı başardı. Sırp oyuncu o sezon Göztepe formasını 23 maçta terletirken, sezon sonunda Tamer Tuna ile yolların ayrılmasının ardından Kosanovic de yeniden Standart Liege’e döndü. 29 yaşındaki oyuncu geride bıraktığımız sezon Belçika Liginde 20 müsabakada görev aldı. Deneyimli stoper kullandığı etkili duran toplarla da biliniyor.

KUTLAMA ZAMANI

Ligde kalarak sezonu mutlu noktalayan Göztepe, yarın 94. kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. Akşam saatlerinde Güzelyalı sahilinde toplanacak olan taraftarlar her sene klasikleşen meşale şovuna imza atacak. Meşalelerin yanı sıra gerçekleştirilecek olan havai fişek gösterisiyle sarı-kırmızılıların doğum günü kutlanacak.

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