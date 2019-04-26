Milos Teodosic CSKA Moskova ile anlaştı!

İspanyol sitesi encestando’nun haberine göre Milos Teodosic, gelecek sezon için CSKA Moskova ile anlaşmaya vardı. Şubat ayında Los Angeles Clippers tarafından serbest bırakıldıktan sonra sezonun geri kalanı için hiçbir takımla anlaşmayan ve 2019-20 sezonun bekleyen Milos Teodosic, iddialara göre eski takımına geri dönüyor. Olası bir Sergio Rodriguez – Nando de Colo – Milos Teodosic – Cory Higgins arka alanı, EuroLeague’in en tehlikeli dörtlülerinden biri olacak, bu tartışmasız.

32 yaşındaki Sırp oyun kurucu 2016’da CSKA Moskova ile EuroLeague şampiyonluğu yaşamıştı. Avrupa’nın en üst seviyesinde 237 maça çıkan Teo, 11.8 sayı 4.8 asist ve 2.4 ribaunt ortalamaları yakaladı.

