Milwaukee Bucks Brooklyn Nets'i 131-121 yendi

NBA'e 9 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, all-star oyuncusu Giannis Antetokounmpo'nun 28 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptığı maçta, Brooklyn Nets'i 131-121 mağlup etti ve bu sezon 58. galibiyetini aldı.

Konuk ekipte Eric Bledsoe 29, George Hill 22 sayıyla oynarken, ev sahibi takımda ise D'Angelo Russell 28 sayı, 10 ribaunt, Caris LeVert 24 sayıyla maçı tamamladı.

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, deplasmanda Phoenix Suns'a 122-113 mağlup oldu.

Cavaliers'ta Colin Sexton 21, Jordan Clarkson 20 sayı üretirken, Cedi Osman 3 sayıyla salondan ayrıldı.

Phoenix Suns'ta Devin Booker 25 sayı, 13 asist, Dragan Bender 12 sayı, 10 ribaunt, Richaun Holmes 13 sayı, 10 ribaunt ve Josh Jackson 19 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

SONUÇLAR

Indiana Pacers-Detroit Pistons: 111-102

Boston Celtics-Miami Heat: 110-105

Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks: 121-131

New York Knicks-Chicago Bulls: 113-105

Toronto Raptors-Orlando Magic: 121-109

Minnesota Timberwolves-Portland Trail Blazers: 122-132

Dallas Mavericks-Philadelphia 76ers: 122-102

Utah Jazz-Charlotte Hornets: 111-102

Phoenix Suns-Cleveland Cavaliers: 122-113



