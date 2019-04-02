SPOR

Milwaukee Bucks Brooklyn Nets'i 131-121 yendi

NBA HABERLERİ  | 02.04.2019 11:06 | Son Güncelleme

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, deplasmanda Brooklyn Nets'i 131-121 yendi.

Milwaukee Bucks Brooklyn Nets'i 131-121 yendi

NBA'e 9 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, all-star oyuncusu Giannis Antetokounmpo'nun 28 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptığı maçta, Brooklyn Nets'i 131-121 mağlup etti ve bu sezon 58. galibiyetini aldı.

Konuk ekipte Eric Bledsoe 29, George Hill 22 sayıyla oynarken, ev sahibi takımda ise D'Angelo Russell 28 sayı, 10 ribaunt, Caris LeVert 24 sayıyla maçı tamamladı.

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, deplasmanda Phoenix Suns'a 122-113 mağlup oldu.

Cavaliers'ta Colin Sexton 21, Jordan Clarkson 20 sayı üretirken, Cedi Osman 3 sayıyla salondan ayrıldı.

Phoenix Suns'ta Devin Booker 25 sayı, 13 asist, Dragan Bender 12 sayı, 10 ribaunt, Richaun Holmes 13 sayı, 10 ribaunt ve Josh Jackson 19 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

SONUÇLAR

Indiana Pacers-Detroit Pistons: 111-102

Boston Celtics-Miami Heat: 110-105

Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks: 121-131

New York Knicks-Chicago Bulls: 113-105

Toronto Raptors-Orlando Magic: 121-109

Minnesota Timberwolves-Portland Trail Blazers: 122-132

Dallas Mavericks-Philadelphia 76ers: 122-102

Utah Jazz-Charlotte Hornets: 111-102

Phoenix Suns-Cleveland Cavaliers: 122-113


Üniversiteli genç kız otostopla 75 il gezdi! Üniversiteli genç kız otostopla 75 il gezdi!
NBA'i karıştıran tecavüz iddiasıNBA'i karıştıran tecavüz iddiası
Golden State evinde fark attıGolden State evinde fark attı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
milwaukee bucks NBA

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den seçimlere ilişkin önemli açıklama

AK Parti'den seçimlere ilişkin önemli açıklama

Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tebrik etti

Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tebrik etti

F.Bahçe şokta! 'Yok artık' dedirten talep

F.Bahçe şokta! 'Yok artık' dedirten talep

Diagne'den F.Bahçe'ye olay hareket!

Diagne'den F.Bahçe'ye olay hareket!

Büyük sürpriz! Beşiktaş'a geri dönüyor

Büyük sürpriz! Beşiktaş'a geri dönüyor

Ozan Tufan'dan flaş karar! F.Bahçe...

Ozan Tufan'dan flaş karar! F.Bahçe...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Lebron James sezonu kapattı

Lebron James sezonu kapattı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

NBA'e Enes Kanter uyarısı!

NBA'e Enes Kanter uyarısı!

Obradovic ve NBA bombası

Obradovic ve NBA bombası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milwaukee Bucks Brooklyn Nets'i 131-121 yendi

Bucks deplasmanda güldü

NBA'i karıştıran tecavüz iddiası

NBA'i karıştıran tecavüz iddiası

Golden State Warriors 137 - 90 Charlotte Hornets

Golden State evinde fark attı

Los Angeles Lakers'ın yıldızı Lebron James sezonu kapattı

Lebron James sezonu kapattı

James Harden, Sacramento Kings karşısında Houston Rockets'ı taşıdı

Harden Houston Rockets'ı taşıdı

Golden State Warriors son saniye basketiyle kaybetti

Warriors son saniye basketiyle kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.