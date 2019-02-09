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Milwaukee Bucks Dallas Mavericks'i yenerek serisini sürdürdü

NBA HABERLERİ  | 09.02.2019 13:18 | Son Güncelleme

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, deplasmanda Dallas Mavericks'i 122-107 yendi.

Milwaukee Bucks Dallas Mavericks'i yenerek serisini sürdürdü

NBA'e 8 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, deplasmanda Dallas Mavericks'i 122-107 yenerek üst üste altıncı galibiyetini elde etti. 19 dakika süre alan Ersan'ın 8 sayı, 4 ribaunt, 1 asistle oynadığı mücadelede, Giannis Antetokounmpo 29 sayı, 17 ribaunt, 5 asistle "double double" yaptı. Brook Lopez 20, Malcolm Brogdon ve Eric Bledsoe 18'er sayılık katkı sağladı.

Mavericks'te ise Luka Doncic 20, Trey Burke 18 sayılık performans sergiledi. Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers, sahasında Denver Nuggets'ı 117-110 yenerken, milli basketbolcu 4 sayı, 2 ribauntla maçı tamamladı.

WARRİORS DEPLASMANDA YENİLMİYOR

Phoenix Suns'ı 117-107 mağlup eden son şampiyon Golden State Warriors, art arda 11. deplasman galibiyetine ulaştı. Warriors'ta Klay Thompson 25 sayı, 6 ribaunt, 2 asist üretirken, Kevin Durant 21 sayı, 8 ribaunt, 3 asistle galibiyete katkıda bulundu. Suns'ta ise Deandre Ayton 23 sayı, 12 ribaunt, Kelly Oubre 25 sayı, 12 ribauntla "double double" yapan isimler oldu.

SONUÇLAR

Detroit Pistons-New York Knicks: 120-103
Philadelphia 76ers-Denver Nuggets: 117-110
Washington Wizards-Cleveland Cavaliers: 119-106
Brooklyn Nets-Chicago Bulls: 106-125
Dallas Mavericks-Milwaukee Bucks: 107-122
Phoenix Suns-Golden State Warriors: 107-117
New Orleans Pelicans-Minnesota Timberwolves: 122-117
Sacramento Kings-Miami Heat: 102-96

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Anahtar Kelimeler:
NBA milwaukee bucks dallas mavericks

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