Milwaukee Bucks Ersan İlyasova ile kazandı

Toronto Raptors, konuk ettiği Dallas Mavericks'i 116-107 mağlup ederek tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza attı.

Doğu Konferansı'nda çıktığı 6 maçı da kazanarak liderliğini sürdüren Raptors'ta Kyle Lowry 20 sayı ve 12 asistle double-double yaparken, Kawhi Leonard 21 sayı, 9 ribaunt ve 5 asist, Jonas Valanciunas 17 sayıyla oynadı.

Bu sezon 3. kez kaybeden Mavericks'te Luka Doncic 22 sayı, 5 ribaunt ve 4 asist, Wesley Matthews 21 sayı, DeAndre Jordan da 18 sayı ve 15 ribauntla maçı tamamladı.

Durant'tan 41 sayı

Son iki sezonun şampiyonu Golden State Warriors, bu sezonki beşinci galibiyetini deplasmanda New York Knicks'i 128-100 mağlup ederek aldı. Warriors'ta all star oyunculardan Kevin Durant 41 sayı, 9 ribaunt ve 5 asist, Stephen Curry 29, Draymond Green ise 19 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Bu sezonki 5. yenilgisini alan Knicks'te Tim Hardaway Jr. 24 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. NBA'e 9 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Chicago Bulls: 135-106

New York Knicks-Golden State Warriors: 100-128

Toronto Raptors-Dallas Mavericks: 116-107

Houston Rockets-Los Angeles Clippers: 113-133

Minnesota Timberwolves-Milwaukee Bucks: 95-125

New Orleans Pelicans-Brooklyn Nets: 117-115

Sacramento Kings-Washington Wizards: 116-112

