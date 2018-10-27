SPOR

Milwaukee Bucks Ersan İlyasova ile kazandı

NBA HABERLERİ  | 27.10.2018 11:44 | Son Güncelleme

NBA ekiplerinden Milwaukee Bucks, milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın skorer oyununun yardımıyla konuk olduğu Minnesota Timberwolves'u 125-95 yendi.

Milwaukee Bucks Ersan İlyasova ile kazandı

Toronto Raptors, konuk ettiği Dallas Mavericks'i 116-107 mağlup ederek tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza attı.

Doğu Konferansı'nda çıktığı 6 maçı da kazanarak liderliğini sürdüren Raptors'ta Kyle Lowry 20 sayı ve 12 asistle double-double yaparken, Kawhi Leonard 21 sayı, 9 ribaunt ve 5 asist, Jonas Valanciunas 17 sayıyla oynadı.

Bu sezon 3. kez kaybeden Mavericks'te Luka Doncic 22 sayı, 5 ribaunt ve 4 asist, Wesley Matthews 21 sayı, DeAndre Jordan da 18 sayı ve 15 ribauntla maçı tamamladı.

Durant'tan 41 sayı

Son iki sezonun şampiyonu Golden State Warriors, bu sezonki beşinci galibiyetini deplasmanda New York Knicks'i 128-100 mağlup ederek aldı. Warriors'ta all star oyunculardan Kevin Durant 41 sayı, 9 ribaunt ve 5 asist, Stephen Curry 29, Draymond Green ise 19 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Bu sezonki 5. yenilgisini alan Knicks'te Tim Hardaway Jr. 24 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. NBA'e 9 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Chicago Bulls: 135-106
New York Knicks-Golden State Warriors: 100-128
Toronto Raptors-Dallas Mavericks: 116-107
Houston Rockets-Los Angeles Clippers: 113-133
Minnesota Timberwolves-Milwaukee Bucks: 95-125
New Orleans Pelicans-Brooklyn Nets: 117-115
Sacramento Kings-Washington Wizards: 116-112

PARTNERÇipleniyorlar! Anahtar, kredi kartı, bilet deri altında olacak...Çipleniyorlar! Anahtar, kredi kartı, bilet deri altında olacak...
Los Angeles Lakers, Lebron'ın 'triple-double'ı ile kazandıLos Angeles Lakers, Lebron'ın 'triple-double'ı ile kazandı
Stephen Curry'den üç çeyrekte tam 51 sayı!Stephen Curry'den üç çeyrekte tam 51 sayı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
milwaukee bucks ersan ilyasova Minnesota Timberwolves NBA

En Çok Okunan Haberler

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 21 ilin valisi görevden alındı

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 21 ilin valisi görevden alındı

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Cenk Tosun gözyaşlarına boğuldu!

Cenk Tosun gözyaşlarına boğuldu!

Guangzhou Evergrande Talisca'yı bonservisiyle birlikte aldı

Guangzhou Evergrande Talisca'yı bonservisiyle birlikte aldı

Fenerbahçe'de flaş ayrılık!

Fenerbahçe'de flaş ayrılık!

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma depremi

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma depremi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milwaukee Bucks Ersan İlyasova ile kazandı

Milwaukee Bucks Ersan İlyasova ile kazandı

Los Angeles Lakers, Lebron'ın 'triple-double'ı ile kazandı

Los Angeles Lakers, Lebron'ın 'triple-double'ı ile kazandı

Stephen Curry'den üç çeyrekte tam 51 sayı!

Stephen Curry'den üç çeyrekte tam 51 sayı!

Cedi Osman'dan Hawks potasına 12 sayı

Cedi Osman'dan Hawks potasına 12 sayı

Chicago Bulls Ömer Aşık'ı serbest bıraktı

Chicago Bulls Ömer Aşık'ı serbest bıraktı

Los Angeles Lakers - Houston Rockets maçında kavga çıktı

Los Angeles Lakers - Houston Rockets maçında kavga çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.