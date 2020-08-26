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  4. Milwaukee Bucks, Orlando Magic ile oynayacağı NBA Play-Off 5. maçına çıkmama kararı aldı

Milwaukee Bucks, Orlando Magic ile oynayacağı NBA Play-Off 5. maçına çıkmama kararı aldı

NBA HABERLERİ  | 26.08.2020 23:25 | Son Güncelleme

Milwaukee Bucks, Orlando Magic ile şu sıralarda oynanması gereken beşinci maçı boykot etme kararı aldı. Oyuncular sahaya çıkmadı.

Milwaukee Bucks, Orlando Magic ile oynayacağı NBA Play-Off 5. maçına çıkmama kararı aldı

Milwaukee Bucks, Orlando Magic ile oynayacağı NBA Play-Off 5. maçına çıkmama kararı aldı. NBA'de Milwakuee Bucks'lı oyuncular tarafından boykot edilen maç gündeme bomba gibi düştü.

SAHAYA ÇIKMADILAR

Jacob Blake'in öldürülmesini protesto eden Milwauke Bucks, ABD'deki siyahi vatandaşlara yapılan saldırıları protesto etmek için Orlando Magic maçına çıkmadı!

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