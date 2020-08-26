Milwaukee Bucks, Orlando Magic ile oynayacağı NBA Play-Off 5. maçına çıkmama kararı aldı. NBA'de Milwakuee Bucks'lı oyuncular tarafından boykot edilen maç gündeme bomba gibi düştü.
Jacob Blake'in öldürülmesini protesto eden Milwauke Bucks, ABD'deki siyahi vatandaşlara yapılan saldırıları protesto etmek için Orlando Magic maçına çıkmadı!
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