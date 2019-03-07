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Milyarder iş adamı penis büyütme ameliyatında hayatını kaybetti

okan.akin okan.akin
DÜNYA  | 07.03.2019 19:04 | Son Güncelleme

Milyarder elmas tüccarı Ehud Arye Laniado, Paris'te geçirdiği penis büyütme operasyonu sırasında ameliyat masasında hayatını kaybetti.

Milyarder iş adamı penis büyütme ameliyatında hayatını kaybetti

66 yaşındaki milyoner iş insanı Ehud Arye Laniado, Fransa'nın başkenti Paris'teki özel bir hastanede gerçekleştirilen cinsel organ büyütme operasyonu sırasında hayatını kaybetti.

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre Ehud Arye Laniado, operasyon sırasında kalp krizi geçirdi.

'VİZYON SAHİBİ BİR İŞ İNSANINA ELVEDA"

Laniado'nun şirketi "Omega Diamonds", sahibinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Omega Diamonds'ın yayımladığı mesajda "Vizyon sahibi bir iş insanına elveda" yazıldı.

laniodo

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iş adamı Ehud Arye Laniado penis büyütme ameliyatı

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
ALLAH akıl fikir versin adamlar nelerle uğraşıyorlarmış ya,,gittiğin yerde büyük penisi gösterirler sana merak etme,
atın ölümü arpadan olsun helal olsun laniado reis
Allahım ölümünde hayırlısını ver
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