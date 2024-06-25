Milyonda bir yaşanacak ihtimal! C Grubu'nda Slovenya ve Danimarka'nın her şeyi eşit... Tur atlayanı FIFA Dünya Sıralaması belirledi

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada C Grubu mücadelesi, Danimarka-Sırbistan ve İngiltere-Slovenya maçlarıyla sona erdi.

Her iki mücadelede de gol sesi çıkmazken, karşılaşmalar başladığı skorla 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

SIRBİSTAN TURNUVAYA VEDA ETTİ

Bu sonuçların ardından İngiltere 3 maçta 1 galibiyet 2 beraberlikle topladığı 5 puan ile grubu lider bitirerek adını son 16 turuna yazdırırken, Sırbistan 2 puanda kalarak turnuvaya veda etmesi kesinleşti.

MİLYONDA BİR YAŞANACAK İHTİMAL

Grup ikinciliği için ise oldukça ilginç bir olay yaşandı. Slovenya ve Danimarka C Grubu'nda puanları, averajları ve attıkları goller eşit olduğundan dolayı kart sayısına bakıldı ancak iki takımda turnuva boyunca 6 sarı kart gördüğü için burada da eşitlik bozulmadı.

FIFA GENEL SIRALAMASI TURU BELİRLEDİ

Sarı kartların da eşitliği nedeniyle FIFA genel sıralamasına bakıldı. Dünya sıralamasında Danimarka 21, Slovenya 57. sırada bulunması nedeniyle Danimarka son 16'ya adını yazdıran taraf oldu.

SLOVENYA DA TURLADI

Buna rağmen Slovenya da en iyi üçüncülerden olarak adını son 16 turuna yükseldi ve tarihinde bir ilki başarmış oldu.

OLASI RAKİBİMİZ İNGİLTERE

Öte yandan A Milli Takım, Çekya'ya yenilmesi ve Gürcistan'ın Portekiz'i yenememesi durumunda grubunu üçüncü sırada tamamlayacak. Türkiye'nin en iyi üçüncüler arasında yer alması durumundaki rakibi İngiltere olacak.

A Milli Takım; eğer Çekya'ya yenilmezse ve Gürcistan, Portekiz'i yenemezse grubu ikinci sırada tamamlayacak ve Avusturya ile eşleşecek.





