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Milyonda bir yaşanacak ihtimal! C Grubu'nda Slovenya ve Danimarka'nın her şeyi eşit... Tur atlayanı FIFA Dünya Sıralaması belirledi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
25.06.2024 23:58
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Son dakika... UEFA Avrupa Şampiyonası C Grubu maçları tamamlanırken, İngiltere topladığı 5 puanla adını son 16 turuna yazdırdı. Grup ikinciliğinde ise oldukça ilginç bir hesap ortaya çıktı. İşte detaylar...

Milyonda bir yaşanacak ihtimal! C Grubu'nda Slovenya ve Danimarka'nın her şeyi eşit... Tur atlayanı FIFA Dünya Sıralaması belirledi

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada C Grubu mücadelesi, Danimarka-Sırbistan ve İngiltere-Slovenya maçlarıyla sona erdi.

Her iki mücadelede de gol sesi çıkmazken, karşılaşmalar başladığı skorla 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

SIRBİSTAN TURNUVAYA VEDA ETTİ

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Bu sonuçların ardından İngiltere 3 maçta 1 galibiyet 2 beraberlikle topladığı 5 puan ile grubu lider bitirerek adını son 16 turuna yazdırırken, Sırbistan 2 puanda kalarak turnuvaya veda etmesi kesinleşti.

MİLYONDA BİR YAŞANACAK İHTİMAL

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Grup ikinciliği için ise oldukça ilginç bir olay yaşandı. Slovenya ve Danimarka C Grubu'nda puanları, averajları ve attıkları goller eşit olduğundan dolayı kart sayısına bakıldı ancak iki takımda turnuva boyunca 6 sarı kart gördüğü için burada da eşitlik bozulmadı.

FIFA GENEL SIRALAMASI TURU BELİRLEDİ

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Sarı kartların da eşitliği nedeniyle FIFA genel sıralamasına bakıldı. Dünya sıralamasında Danimarka 21, Slovenya 57. sırada bulunması nedeniyle Danimarka son 16'ya adını yazdıran taraf oldu.

SLOVENYA DA TURLADI

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Buna rağmen Slovenya da en iyi üçüncülerden olarak adını son 16 turuna yükseldi ve tarihinde bir ilki başarmış oldu.

OLASI RAKİBİMİZ İNGİLTERE

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Öte yandan A Milli Takım, Çekya'ya yenilmesi ve Gürcistan'ın Portekiz'i yenememesi durumunda grubunu üçüncü sırada tamamlayacak. Türkiye'nin en iyi üçüncüler arasında yer alması durumundaki rakibi İngiltere olacak.

A Milli Takım; eğer Çekya'ya yenilmezse ve Gürcistan, Portekiz'i yenemezse grubu ikinci sırada tamamlayacak ve Avusturya ile eşleşecek.

Euro 2024 Canlı Skor


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