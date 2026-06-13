Milyonlar nefesini tuttu: LGS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? LGS oturum süreleri açıklandı

MEB verilerine göre bu yıl resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında öğrenim gören öğrencilerden 1 milyon 22 bin 658'i merkezi sınava başvuruda bulundu. Sınav, Türkiye'de 81 il ve 920 ilçenin yanı sıra yurt dışında 8 ülkede bulunan 11 sınav merkezinde uygulanacak.

Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılan sınav için heyecan dorukta.

LGS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

LGS 2026 merkezi sınavı, 13 Haziran Cumartesi günü iki oturum halinde gerçekleştiriliyor.

Birinci oturum (Sözel Bölüm): Saat 09.30'da başlayacak.

İkinci oturum (Sayısal Bölüm): Saat 11.30'da başlayacak.

Öğrencilerin sınav binalarında belirtilen saatlerden önce hazır bulunmaları gerekiyor.

1. VE 2. OTURUM SÜRELERİ

Sözel bölümde öğrencilere 50 soru yöneltilirken, bu bölüm için 75 dakika süre verilecek.

Sayısal bölümde ise öğrenciler 40 soruyu yanıtlayacak ve 80 dakika süre kullanabilecek.

Toplamda iki oturumun süresi 155 dakika olacak.

LGS KAÇTA BİTİYOR?

Sınav takvimine göre:

oturum saat 10.45'te sona erecek. oturum saat 12.50'de tamamlanacak.

Böylece öğrenciler LGS maratonunu öğle saatlerinde tamamlamış olacak.

BU YIL KAMERA SİSTEMİ DEVREDE

Bakan Tekin, "Sınav esnasında açık olmak üzere üst aramalarının kontrolünden öğretmenler odasında sınav evrakının dağıtıldığı ana kadar canlı kamera kayıtları alınacak ve bu canlı kamera kayıtları bakanlığımızdan da izlenmiş olacak" dedi.

ÖĞRENCİLER İÇİN BESLENME PAKETLERİ HAZIRLANDI

Sınav öncesinde okul ve sınav merkezlerinde hazırlıklar tamamlandı. Sınav salonları ile ortak kullanım alanlarında temizlik çalışmaları yapılırken, öğrenciler için sınıflardaki sıralara beslenme paketleri bırakıldı.

Paketlerde su, kuru meyveli yulaf bar, ceviz ve kuru üzüm yer aldı. Görevliler ise sınav günü herhangi bir aksaklık yaşanmaması için son kontrollerini gerçekleştirdi.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sonuçları 10 Temmuz tarihinde MEB'in resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Sonuç belgeleri adaylara posta yoluyla gönderilmeyecek. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak.

TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

Tercih işlemleri: 13-24 Temmuz

Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanların ilanı: 5 Ağustos

ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları: 5-14 Ağustos

Öğrenciler tüm işlemlerini MEB tarafından duyurulacak sistem üzerinden gerçekleştirebilecek.

MİLYONLARCA ÖĞRENCİ İÇİN KRİTİK GÜN

Aylar süren hazırlıkların ardından öğrenciler bugün geleceklerini şekillendirecek önemli bir sınava giriyor. Uzmanlar, adayların sınav sırasında zamanı doğru kullanmalarını ve oturumlar arasında dinlenmeye özen göstermelerini tavsiye ediyor. LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte lise tercih süreci de resmen başlamış olacak.