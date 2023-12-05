Milyonların konuştuğu GTA 6'ya Fenerbahçe de dahil oldu! Sosyal medyadan paylaşım geldi

GTA 6 fragmanı, yayınlanmasıyla birlikte sosyal medyadaki kullanıcıların gündem maddelerinden biri haline geldi. Grafikleri ve detaylarıyla oyunseverlerin dikkatini çeken oyunun fragmanı, kısa süre içerisinde en çok konuşulanlar arasındaki yerini almıştı.

GTA 6 oyununun 2025 yılında çıkması beklenirken, Süper Lig devi Fenerbahçe'den de flaş bir hamle geldi.

Sarı - lacivertli kulübün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda futbolcular Edin Dzeko, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski ve Ferdi Kadıoğlu'nun oyundaki karakterlerden esinlenilerek düzenlenmiş olan görselleri yer aldı.

Fenerbahçe'nin gönderisi sosyal medyadaki kullanıcılardan kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.





