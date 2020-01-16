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  4. Mimarlık ödülünü Başkan Uysal aldı

Mimarlık ödülünü Başkan Uysal aldı

ANTALYA HABERLERİ  | 16.01.2020 12:43 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye’de nitelikli mimarlık ürünlerinin ortaya çıkmasına destek olan işverenleri onurlandırmak hedefiyle 12 yıldır verilen, ’Arkitera İşveren Ödülü 2019’u İstanbul’da düzenlenen törenle aldı.Arkitera Ödülleri, İstanbul’da Şerefiye Sarnıcı’nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Mimarlık ödülünü Başkan Uysal aldı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye’de nitelikli mimarlık ürünlerinin ortaya çıkmasına destek olan işverenleri onurlandırmak hedefiyle 12 yıldır verilen, ’Arkitera İşveren Ödülü 2019’u İstanbul’da düzenlenen törenle aldı.

Arkitera Ödülleri, İstanbul’da Şerefiye Sarnıcı’nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende Muratpaşa Belediyesi, proje mimarı Cihan Sevindik’in başvurusu sonucu Türkan Şoray Kültür Merkezi’yle kamu kategorisinde Arkitera İşveren Ödülü 2019’un sahibi oldu. Törende ödülü Belediye Başkanı Ümit Uysal, seçici kurul üyelerinden Kerem Piker’den aldı.

Türkiye’de nitelikli mimarlık ürünlerinin ortaya çıkmasına destek olan işverenleri onurlandırmak amacıyla 12 yıldır Arkitera Mimarlık Merkezi tarafından verilen ve yapı ve mimarlık dünyasının seçkin ödülleri arasında yer alan ödülle Antalya’ya dönen Uysal, şunları söyledi:
“Muratpaşa’da komşularımızın vergileriyle Türkan Şoray Kültür Merkezimizi yaptık ve hizmete açtık. Türkiye’nin en prestijli mimarlık dergisi yarışma ve uygulama sürecimizle ilgili bizi ödüllendirdi. Bu ödülü biz sizler adına, Muratpaşa adına kabul ettik. Türkan Şoray Kültür Merkezi, Muratpaşa’mıza yakışan bir yapı oldu. Özel bir tasarımı var. Çevredeki binaları baskılamıyor. Arsız bir bina değil. Tersine üçte ikisi yerin altında olan bir bina. Ayrıca çok işlevsel kullanıyoruz. Neredeyse boş koltuğumuz yok. Bütün Muratpaşa’mıza aldığımız ödül ve tesisimiz tekrar hayırlı olsun”

Mimarlık ödülünü Başkan Uysal aldı

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