Mina Başaran'ın ailesi sosyal medya hesaplarını kapadı

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelen bir özel uçak İran'ın başkenti Tahran'ın güneyinde düştü. Uçakta bulunan 2'si kadın pilot, 1'i hostes, 8'i yolcu 11 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Uçaktaki yolcuların bekarlığa veda partisinden dönen Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve 7 kız arkadaşı olduğu öğrenildi.

İran Ulusal Sivil Havacılık Örgütü tarafından yapılan açıklamada, jetin yerel saatle 16.59’da İran hava sahasına girdiği, 18.09 civarında (TSİ 17.39 ) düştüğü belirtildi.

Mina Başaran’ın kız arkadaşlarıyla Dubai’ye ‘bekârlığa veda partisine gittiği ve dönüşte kazanın yaşandığı ifade edildi.

Korkunç kazanın ardından Mine Başaran'ın fotoğraflarının kullanılmaması için sosyal medya hesapları ailesi tarafından kapatıldı.

MİNA BAŞARAN'IN INSTAGRAM'INA YORUM YAĞMIŞTI

Mina Başaran’ın Instagram sayfası 10 bin kişi tarafından takip ediliyordu. Acı haber sonrası bu sayı 85 bine kadar yükseldi. Son paylaştığı fotoğrafa 38 bin yorum geldi.