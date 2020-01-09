Minder tatlısı tescillendi! Minder tatlısını sosyal medyada gören geliyor

Gaziantepli Kenan Süzerer, yöreye özgü oturma minderlerinden esinlenerek minder tatlısı olarak isimlendirdiği tatlının beğenilmesi üzerine üretime başladı.

Süzerer, halka tatlısı hamurundan elde ettiği lezzeti, minder şeklini vererek kızarttıktan sonra iki kat arasına kaymak ve muz bıraktıktan sonra üzerini fıstıkla kaplayıp servis ediyor. Kenan Süzerer yaptığı açıklamada, tatlıcılığın dedesinden babasına ondan da kendisine geçtiğini belirtti.

ALIŞILMIŞIN DIŞINA ÇIKTI, FARK YARATTI!

Mesleğine farklılık katmaya çalıştığını ve sürekli arayış içerisinde olduğunu ifade eden Süzerer, "Çok şehir gezdim, yurt dışına gittim. Hep aynı lezzetleri gördüm. Ben bir farklılık yapmalıyım dedim. Hem şehri çağrıştıran hem lezzetli olan bir şey tasarlamaya çalıştım. Minder kentte kullanılan bir eşya. Ben de bunu tatlıya uyguladım." dedi. Halka, lokma ve tulumba tatlısının her yerde bulunduğunu anlatan Süzerer, alışılmışın dışına çıkarak insanlara farklı alternatifler sunmak istediğine dikkati çekti.

Süzerer, gastronomi şehrine yeni bir lezzet kazandırmanın mutluluğunu yaşadığına değinerek, şunları kaydetti: