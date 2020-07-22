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‘Minderli Sinema Günleri’ Uzatıldı

NİĞDE HABERLERİ  | 22.07.2020 08:52 | Son Güncelleme

Niğde Belediyesi ‘Minderli Sinema Günleri’ etkinliğini gelen yoğun talep nedeniyle 25 Temmuz Cumartesi gününe kadar uzattığını duyurdu.

‘Minderli Sinema Günleri’ Uzatıldı

Niğde Belediyesi ‘Minderli Sinema Günleri’ etkinliğini gelen yoğun talep nedeniyle 25 Temmuz Cumartesi gününe kadar uzattığını duyurdu. Fetih 1453 filmi ile başlayan minderde sinema keyfi Kral Şakir Korsan Diyarı ile son bulacak. Niğde Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında sinemaya gidemeyen vatandaşlar için Ömer Halisdemir Meydanı’nda devam edecek.
Etkinliğe Niğdeli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Dev ekranda yapılan gösterimde sinemaseverler, minderlerde film izledi. Belediye çalışanları ise film izleyen vatandaşlara ücretsiz olarak patlamış mısır ikram etti.
1 hafta sürecek olan etkinliğe vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Niğde Belediyesi ‘Minderli Sinema Günleri’ni 25 Temmuz Cumartesi gününe kadar uzatma kararı aldıklarını duyurdu. 23 Temmuz Perşembe günü yeniden başlayacak olan etkinlik Ayla filmi ile başlayacak olup 24 Temmuz Cuma günü Selvi Boylum Al Yazmalım, 25 Temmuz Cumartesi günü Kral Şakir Korsan Diyarı ile son bulacak.
Niğdelileri ‘Minderli Sinema Günleri’ne davet eden Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, “Pandemi sürecinde bunalan vatandaşlarımızın buna ihtiyacı vardı. Çok güzel bir etkinlik oldu. Etkinliğimiz boyunca hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ettik ve etkinlikten sonra da alanı dezenfekte ettik. Misafirlerimiz de sağ olsunlar bu konuda duyarlı davrandılar. Özellikle sosyal medyamızdan uzatılması yönünde çok talep aldık. Biz de etkinliğimizi 25 Temmuz Cumartesi gününe kadar uzattık. Bütün hemşehrilerimizi bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

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