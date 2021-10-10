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Mine Tugay'dan bikinili yaza veda videosu! Ekim ayında deniz keyfi yaptı

10.10.2021 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Exxen'de yayınlanan 'Hükümsüz' dizisine konuk olan güzel oyuncu Mine Tugay, ekim ayının ortasında cesur siyah bikinisiyle yaza veda etti. Tugay bikinili videosunu sosyal medyadan paylaştı.

Mine Tugay'dan bikinili yaza veda videosu! Ekim ayında deniz keyfi yaptı

Medcezir, Çilek Kokusu, Paramparça ve Zalim İstanbul gibi dizilerde rol alan güzel oyuncu Mine Tugay, bir süredir ekranlardan uzak kaldı. Son olarak Exxen'de yayınlanan 'Hükümsüz' dizisine konuk olan oyuncu, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

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Mine Tugay, yaz günlerini Çanakkale Assos'da geçirmişti.

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Güzel oyuncu tatilinden kareleri sık sık Instagram hesabından paylaşmıştı.

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Mine Tugay'ın Instagram'dan yaptığı son paylaşımı da beğeni yağdı. Tugay, ekim ayının ortasında kendisini dalgalara bıraktı.

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Yaza veda ettiğini söyleyen Tugay, deniz kenarında yürüdü. 43 yaşındaki güzel oyuncu, düzgün fiziğiyle de dikkat çekti.


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Mine Tugay Instagram
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