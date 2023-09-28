Mine Tugay dans etti, sosyal medya yıkıldı! O görüntüsü viral oldu

Kalp Hırsızı, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Medcezir, Merve Kült, Çilek Kokusu, Yalı Çapkını gibi birçok başarılı projede karşımıza çıkan Mine Tugay başarılı oyunculuğu, düzgün fiziği ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde 45 yaşına giren Mine Tugay sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanıyor. Instagram hesabından bol bol paylaşımlar yapan Mine Tugay takipçilerinin beğenisini kazanıyor.

Mine Tugay son olarak dans videosu ile gündeme geldi. Ünlü oyuncu dans ettiği bir videoyu takipçilerinin beğenisine sundu. Mine Tugay'ın o görüntüleri sosyal medyayı ikiye böldü.

Bazı kullanıcılar; 'Ne kadar mükemmelsin', 'Sana bayılıyorum', 'Harika görünüyorsun' gibi övgü dolu yorumlar yaparken, bazı kullanıcılar da 'Güzel ama oynamayı bilmiyor', 'Böyle bir dans yok' gibi yorumlar yaptılar.





