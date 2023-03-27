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  4. Mine Tugay dekolteli poz verdi! Yalı Çapkını'nın yıldızı kayıtsız kalamadı

Mine Tugay dekolteli poz verdi! Yalı Çapkını'nın yıldızı kayıtsız kalamadı

27.03.2023 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını dizisi ile ekranlara geri dönen Mine Tugay sosyal medya hesabından peş peşe paylaşım yaptı. Güzelliği ile adeta büyüleyen Mine Tugay’ın dekolteli pozlarına beğeni yağdı.

Mine Tugay dekolteli poz verdi! Yalı Çapkını'nın yıldızı kayıtsız kalamadı

Duru güzelliği ve oyunculuğu ile gündemden düşmeyen Mine Tugay sosyal medya hesabından dekolteli pozlarını paylaştı. Ünlü ismin paylaşımlarına Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu kayıtsız kalamadı.

mine-tugay

En son Yalı Çapkını dizisinde Defne karakterine hayat veren Mine Tugay paylaşımına “Bahçe işleri” notunu düştü. Fotoğrafı beğenenler arasında Afra Saraçoğlu, Beril Pozam ve Alina Boz da yer aldı.

mine-tugay-dekolteli

44 yaşındaki ünlü ismin fotoğrafına takipçileri “Bakmaya doyamadık”, “Bu nasıl tatlılık”, “Yaz gelmiş o zaman”, “Çok güzelsiniz” yorumlarına bulundular.

mine

mine-tugay-dekolteli-poz-verdi


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