Mine Tugay dekolteli poz verdi! Yalı Çapkını'nın yıldızı kayıtsız kalamadı

Duru güzelliği ve oyunculuğu ile gündemden düşmeyen Mine Tugay sosyal medya hesabından dekolteli pozlarını paylaştı. Ünlü ismin paylaşımlarına Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu kayıtsız kalamadı.

En son Yalı Çapkını dizisinde Defne karakterine hayat veren Mine Tugay paylaşımına “Bahçe işleri” notunu düştü. Fotoğrafı beğenenler arasında Afra Saraçoğlu, Beril Pozam ve Alina Boz da yer aldı.

44 yaşındaki ünlü ismin fotoğrafına takipçileri “Bakmaya doyamadık”, “Bu nasıl tatlılık”, “Yaz gelmiş o zaman”, “Çok güzelsiniz” yorumlarına bulundular.



