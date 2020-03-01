Mineral zengini "Delice tuzu"nun sıvısı da üretilecek

FATİH GÖKMEN - Kırıkkale'de doğal kaynak suyundan elde edilen, yurt içi ve dışında ilgi gören "Delice tuzu"nun sıvı hali de sofralarda yerini alacak.

Delice ilçesinde Türkiye'nin en büyük doğal kaynak suyu tuzlasında, 2017 yılında 10 milyon liralık yatırımla kurulan tuz işleme tesisinde doğal yollarla elde edilen ve mineral zenginliği sayesinde tercih edilen tuz, kısa sürede çok sayıda ülkeden talep görmeye başladı.

Dağlık bölgeden çıkan kaynak suyunun sera tipi havuzlarda güneş ışınlarıyla buharlaştırılması sonucu kimyasal işleme maruz kalmadan elde edilen tuz, özellikle magnezyum oranının yüksekliğinden dolayı tercih ediliyor.

Daha önce dünyaca ünlü futbol takımı Arsenal ile Yeni Zelanda ve Avustralya'daki bazı rugby takımlarına da gönderilen tuz, ABD başta olmak üzere, Güney Kore, Belçika, Danimarka, Rusya, İngiltere, Almanya, Avustralya gibi birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Özellikle Avrupa'dan gelen talep üzerine tesisi işleten Mayi Tuz Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Konseyi ile diğer kuruluşlar tarafından belirlenen kriterlere uygun ve mineraller yönünden zengin olduğu tespit edilen tuzun sıvı halini üretmeye hazırlanıyor.