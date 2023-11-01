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Minibüs alev alev yandı

01.11.2023 14:22 | Son Güncelleme:
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Sanayi Sitesi’nde alev alarak yanan minibüs Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Minibüs alev alev yandı

Kuşadası ilçesinde bulunan Sanayi Sitesi’nde bugün meydana gelen yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Sanayi Sitesi’nde park halinde bulunan bir minibüsün alev almasıyla başladı. Yangını fark eden çevredekiler hemen itfaiyeye haber verdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaştı ve yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcadı. Yangın sonucunda minibüs kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın tamamen söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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