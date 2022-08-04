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Minibüs üzerinde giderken video çeken kişi hakkında adli işlem başlatıldı

04.08.2022 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Minibüs üzerinde giderken video çeken kişi hakkında adli işlem başlatıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da minibüs üzerinde seyahat ederken çektiği videoyu sosyal medya kanalında yayınlayan kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, minibüs üzerinde seyahat edip video çeken ve sosyal medya hesaplarında yayınlayan Youtuber'ın yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda bu kişinin, daha önce metrobüs ve İETT otobüslerinin üzerinde seyahat eden, Galata Köprüsü'nden hareket halindeki vapurun üzerine atlayan Yunus Emre Ö. olduğu belirlendi.

Polis tarafından yakalanan Yunus Emre Ö'ye "taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda bulunmak veya buraları saygısızca kullanmak" maddesinden 196 lira cezai işlem uygulandı.

Ayrıca bu kişi hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmesi nedeniyle adli işlem başlatıldığı belirtildi.

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