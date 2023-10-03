Minibüsle motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Düzce şehir merkezinde dönmek için manevra yapan minibüs, solundaki motosikleti fark etmeyince iki araç çarpıştı. Kazada yere savrularak sürüklenen motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Düzce merkezde bulunan Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre şehir merkezinden D-100 kara yolu istikametine seyreden Recep A. idaresindeki 34 FSS 810 plakalı minibüs Atatürk Bulvarı’nda yan yola dönmek için manevra yaptığı sırada sağanak yağış nedeniyle sol tarafından aynı istikamete giden Berat K.’nin kullandığı 81 GC 721 plakalı motosikleti fark etmedi. Motosiklet sürücüsü Berat K. de kaygan yolda duramayınca minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Berat K. yere savrularak yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı motosiklet sürücüsü Berat K. Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

