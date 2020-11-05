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Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "maymun" talebi gülümsetti

İZMİR HABERLERİ  | 05.11.2020 17:04 | Son Güncelleme

Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "maymun" talebi gülümsetti

İZMİR (AA) - Depremden 91 saat sonra kurtarılan minik Ayda'nın kendisini ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "maymun" istemesi, herkesi gülümsetti.

İzmir'deki depremde yaralanan ve tedavileri Ege Üniversitesi Hastanesi'nde devam eden yaralıları ziyaret eden Bakan Koca, ilk olarak Ahmet Çitim'i ziyaret etti.

Sağlık durumu hakkında bilgi alan Bakan Koca, Çitim'in küçük bir operasyon geçirdiğini ve gözündeki morluğun gerilediği, durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Bakan Koca'nın ziyaret ettiği, Rıza Bey Apartmanı'ndaki enkazdan 17 saat sonra çıkarılan İnci Okan da "Çok daha iyiyim, bacaklarımı daha rahat hareket ettirebiliyorum. Dün de bugün de ağrı kesici almadım." dedi.

Bakan Koca da "Allah’a emanet ol, Rabbim şifa versin, sabır versin." diyerek, İnci'den daha önce de söylediği keman çalma sözünü hatırlattı.

- Perinçek kardeşleri ziyaret etti

65 saat sonra enkazdan çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek ile ablaları ikizler Ezel ve Elzem'i de ziyaret eden Koca, Elif'i kucağına aldı.

Bakan Koca, daha sonra yoğun bakım ünitesindeki Minik Ayda'nın yanına giderek kendisine oyuncak bebek verdi.

Koca'nın "Beğendin mi?" sorusuna "Beğendim" yanıtını veren Ayda, "Güzel mi, adını ne koydun?" sorusuna ise "Bebek" cevabını verdi.

Minik Ayda'ya "Bizden başka ne istersin?" sorusuna "maymun" yanıtını vermesi üzerine Bakan Koca gülerek maymunu Ayda'ya göndereceğini söyledi.

Son olarak Günay Özışık'ın yanına giden Bakan Koca, Günay'ın "sıkılıyorum" demesi üzerine, “Sabretsen, bize müsaade etsen, genel olarak sen de giderek kendini iyi hissediyor olmalısın, değerlerin de düşüyor." dedi.

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