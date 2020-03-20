Minik Cengizhan'ın yaramazlığı kendisini de ablasını da "yaktı"

Başı, kolları kulağı, göğsü ve vücudunun çeşitli yerlerinden 2. ve 3. derecede derin yanıklar oluşan kardeşlerin tedavisi sürüyor.

Olay yerine gelen ambulansla Horasan Devlet Hastanesine kaldırılan kardeşler, buradaki ilk müdahale sonrası Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) Yanık Tedavi Merkezine sevk edildi.

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da, mutfaktaki kaynar su dolu elektrikli ısıtıcıyı deviren 11 aylık Cengizhan Kırmaztaş ile mutfaktan onu almaya giden kız kardeşinin vücutlarının çeşitli yerlerinden yandı.

Anne Nurcan Kırmaztaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir anlık boşluğundan faydalanan bebeğin mutfağa gittiğini anlatarak, "Bebek mutfaktaki elektrikli ısıtıcının fişini çekerken ablası da onu oradan almaya gitmişti, tam o sırada fişi çekiyor ve kaynar su dolu ısıtıcı devrilince yanıyorlar." dedi.

Anne Kırmaztaş, çocuklarının başına gelen talihsiz olaya üzüldüğünü ve yanan kızının da olayın etkisinden kurtulamadığını belirterek, özellikle annelerin bebeklerine sahip çıkma konusunda daha duyarlı davranmasını istedi.

Kırmaztaş, çocuklarının tedavisinin sürdüğünü dile getirdi.

Zehra Kırmaztaş da kardeşinin elinden ısıtıcının fişini almak istediğini anlatarak, "Kardeşim çok yaramaz, yerinde hiç durmuyordu. Onu mutfaktan dışarı çıkaracaktım, elinde ısıtıcının fişi vardı ve fişi çekince kaynar su dolu ısıtıcı üzerimize devrildi. Sırtım, kollarım, boynum yandı, kardeşim de yandı." diye konuştu.

Tedavisinin güzel geçtiğini ve zaman zaman ağrılarının olduğunu belirten abla Kırmaztaş, yaşadığı olayı unutamadığını söyledi.