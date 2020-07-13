Minik Halil'in yüzü artık gülüyor

Aydın'ın Söke ilçesinde, 2 yıl önce alev alan otomobilde yüzü ve vücudunun bir bölümü yanan ve tedavisi için 3 günde 200 bin lira toplanan 5 yaşındaki Halil Geyik'in koltuk altından alınan dokularla yüzüne uygulanan tedavi, olumlu sonuç verdi.

Çalışlı Mahallesi'nde yaşayan Halime (32) ve İsmail Geyik (37) çiftinin çocukları Halil'in, Bodrum'da devam eden tedavisiyle birlikte yüzü yeniden gülmeye başladı.

Süreci AA muhabirine anlatan Halime Geyik, geçen yıl ameliyat masrafını karşılamak için Valilik onayıyla "Ateşe bir damla su dök" kampanyasını başlattıklarını ve 200 bin liranın 3 günde toplandığını söyledi.

Halil'in yüzünün dışarı çıkamayacak kadar kötü olduğunu anımsatan Geyik, "Her şeyden önce Anadolu Ajansı olarak benim sesimi tüm Türkiye'ye hatta dünyaya duyurdukları için teşekkür ediyorum. En başta Halil olmak üzere hepimizin hayallerini gerçekleştirdiniz." dedi.

Ameliyatın içeriğine ilişkin de bilgi veren Geyik şöyle devam etti:

"Türk halkının gücü ve iyilikseverliğini gördük. Ben bir damla su istemiştim ama bana yağmur olup yağdılar. 3 aylık süreçte iki kez ameliyat oldu. Halil şu anda topluma rahatça karışabiliyorsa tüm Türkiye'nin sayesindedir. İki koltuk altından alınan dokularla ameliyat oldu. Yüz çevresine bu dokulardan verildi. Zorlu bir süreçti, 11 saat sürdü ameliyat. Beklentimin üzerinde bir değişim yaşandı Halil'de. Burun ve ağız çevresi çok kötüydü. Dışarı çıktığımızda herkes meraklı gözlerle bakıyordu. Şimdi Halil şapkayı takıp dışarı çıktığında rahatça gidebiliyor."