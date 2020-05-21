YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Minik kardeşlerin hayalini Başkan Ensari gerçekleştirdi

Minik kardeşlerin hayalini Başkan Ensari gerçekleştirdi

VAN HABERLERİ  | 21.05.2020 17:11 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, düzenledikleri ‘haydi sen de hayalini çiz’ etkinliğine bayramlık ve kırtasiye malzemesini çizen minik kardeşlerin hayalini gerçekleştirdi.Çaldıran Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü bünyesinde sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirilen “haydi sen de hayalini çiz” etkinliğine hayalini çizen kız kardeşlere Belediye Başkanı Ensari sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, düzenledikleri ‘haydi sen de hayalini çiz’ etkinliğine bayramlık ve kırtasiye malzemesini çizen minik kardeşlerin hayalini gerçekleştirdi.
Çaldıran Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü bünyesinde sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirilen “haydi sen de hayalini çiz” etkinliğine hayalini çizen kız kardeşlere Belediye Başkanı Ensari sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. İran sınırına yakın Tendürek Dağı eteklerinde bulunan Güzlizar Mahallesi’nde ikamet eden Ecevet ailesindeki minik kardeşlerle bir araya gelen Başkan Ensari, aile bireylerine bayramlık elbise, şeker, Ramazan kolisi yardımında bulundu.
Çaldıran Belediyesi olarak her zaman yardıma muhtaç ailelerin yanında olduklarını ifade eden Başkan Şefik Ensari, “Çaldıran Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü bünyesinde sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirilen ‘haydi sen de hayalini çiz’ etkinliği düzenlemiştik. İlçemizdeki minik çocuklarımız hayallerini çizerek bizlere atıyorlar. Gülizar Mahallemizde bulunan 4 kişilik ailemizin 2 öğrencisi de bize ulaştı. Bugün onları evlerinde ziyaret etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Öğrencilerimize bayramda ihtiyaç duyabilecekleri ihtiyaçlarını karşıladık. Ailemizin zor anında yanlarında kalarak gelecek eğitim sezonunda da tüm eğitim masraflarını üstleneceğiz. Bizler halkımıza hizmetleri ulaştırabilmek için çabalıyoruz” dedi.
Çocuklar da, Başkan Ensari’yi evlerinde ağırlamanın memnuniyeti yaşadıklarını belirterek, bayram ihtiyaçlarının karşılanmasından dolayı sevinçli olduklarını ifade ettiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Karantinada kutlama! 'Pastadaki kim?' Karantinada kutlama! 'Pastadaki kim?'
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İşçilikten belediye başkanlığına

İşçilikten belediye başkanlığına

Kilosu 4 lira olan karpuzu tezgahta yarım ve çeyrek olarak satıyor

Kilosu 4 lira olan karpuzu tezgahta yarım ve çeyrek olarak satıyor

Başkan Sayan ineği bataklığa saplanan vatandaşa inek gönderme talebinde bulundu

Başkan Sayan ineği bataklığa saplanan vatandaşa inek gönderme talebinde bulundu

Başkan Çetin evi yanan aileye sahip çıktı

Başkan Çetin evi yanan aileye sahip çıktı

Özhan’dan Bursa’ya bir şube daha

Özhan’dan Bursa’ya bir şube daha

Oltu Kalesi uçuyor

Oltu Kalesi uçuyor

Van Namaz Vakitleri 21 Mayıs Perşembe

İmsak
03:01
Sabah
04:43
Öğle
12:08
İkindi
16:00
Akşam
19:23
Yatsı
20:58

Van Nöbetçi Eczaneler21 Mayıs Perşembe

Burak Eczanesi
Ipekyolu
Genç Eczanesi
Ipekyolu
Kaya Eczanesi
Ipekyolu
Polat Eczanesi
Ipekyolu
Yeni Van Eczanesi
Ipekyolu
Talay Eczanesi
Edremit
Sanat Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Van’da ‘LGS Değerlendirme Toplantısı’ yapıldı

Van’da ‘LGS Değerlendirme Toplantısı’ yapıldı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Van'da 2 sokak Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Van'da 2 sokak Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Çaldıran’da Görülmez Kaza

Çaldıran’da Görülmez Kaza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.