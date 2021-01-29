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Minik Masal’dan Başkan Atay’a teşekkür

29.01.2021 13:18 | Son Güncelleme:
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Efeler’de ikamet eden çocuklar ve onların aileleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde çocukları online olarak tiyatroyla buluşturan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a teşekkür ettiler.Efeler Belediyesi’nin internet televizyonu olan Efeler TV’nin Facebook ve Youtube hesaplarından yayınlanan müzikli çocuk oyunlarını izleyen 4’üncü sınıf öğrencisi Masal Karakaş, izlediği oyunların kendisine sağladığı faydalardan söz ederek “Hafta sonları izlediğim tiyatrolar çok güzeldi.

Efeler’de ikamet eden çocuklar ve onların aileleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde çocukları online olarak tiyatroyla buluşturan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a teşekkür ettiler.
Efeler Belediyesi’nin internet televizyonu olan Efeler TV’nin Facebook ve Youtube hesaplarından yayınlanan müzikli çocuk oyunlarını izleyen 4’üncü sınıf öğrencisi Masal Karakaş, izlediği oyunların kendisine sağladığı faydalardan söz ederek “Hafta sonları izlediğim tiyatrolar çok güzeldi. Hepsi ayrı ayrı mesajlar veriyordu. Örneğin Temiz Bir Dünya isimli oyunda temizliğin bizim için ne kadar önemli olduğu anlatılıyordu. En çok Alis Harikalar Diyarında adlı oyunu beğendim, çok maceralıydı ve maceralı tiyatroları daha çok seviyorum. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a buradan selamlarımı gönderiyorum ve çok teşekkür ediyorum, bu tiyatroların devam etmesini istiyorum" dedi.

Pandemi döneminin zor şartlarında Efeler Belediyesi sayesinde çocukları ile kaliteli zaman geçirdiklerini söyleyen Anne Aycan Karakaş, “Pandemi süreci zorlu bir süreç. Hepimiz zor atlatıyoruz. Sosyal ortamdan, sosyal çevreden uzak bir şekilde çocuklarımızla vakit geçirmeye çalışıyoruz. Efeler Belediyesi, tam da bu süreçte çok ihtiyacımız olan, bizi sosyalliğe iten, evde daha kaliteli zaman geçirmemize sebep olacak çok güzel bir etkinlik yaptı. Bunun için çok mutluyuz. Masalla birlikte oyunları çok yakından takip ettik, çok eğlendik. Ancak çocukları önemseyen toplumlar ilerleyebilirler. Bu anlamda çocuklarımızı önemsemeniz onları mutlu etmeye çalışmanız, değer verildiğini görmemiz biz veliler açısından çok önemli. Bunun için başta Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a, çalışanlara, ekibe, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Efeler Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerini Korona virüs tedbirleri kapsamında online olarak sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. ‘Kayıp Sayfa’ ve ‘Islık Çalan Kırmızı Başlıklı Kız’ adlı müzikli çocuk oyunları, 30 Ocak Cumartesi ve 31 Ocak Pazar günü, Efeler Belediyesi’nin internet televizyonu Efeler TV’nin Facebook ve Youtube hesaplarından 13.00 ile 16.00 saatlerinde yayınlanacak.

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