Minik Miran Asaf, dağcı babasıyla zirvelere tırmanıyor

Dağcılar arasında, dünyanın en büyük ikinci dağı olması sebebiyle zorlu tırmanışıyla bilinen K2 dağına benzetilen Tuzluca ilçesindeki Tekelti Dağı'na da zirve yapan küçük Miran Asaf, yetişkinlerin dahi çıkmaya zorlandığı bu dağa çıkmanın keyfini yaşadı.

BÜLENT MAVZER - Iğdır 'da, dağcı amcası ve babasına özenen 4 yaşındaki çocuk, en zorlu dağlara zirve yapıyor.

Miran Asaf'ın amcası Muhammed Akkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeğenini çocukluğundan dağcı olarak yetiştirdiklerini söyledi.

Yeğeninin gelecekte önde gelen doğa sporcularından olacağına inandığını belirten Akkuş, "Ben yıllarca yurt dışı ve yurt içinde çeşitli dağlara tırmandım. Bunlar kardeşimde ve oğlu Miran'da önemli bir yer edindi. Sonra kardeşim benimle tırmanmaya başladı. Daha sonra ise oğlu, yani yeğenim de tırmanmak isteyince onu da yanımıza alarak zirvelere ulaşmaya başladık." dedi.

Miran Asaf'ın bu yaşta dahi oldukça başarılı dağcı olduğunu aktaran Akkuş, "Baktık ki dağcılığa büyük bir heves duyuyor, biz de yanımıza alarak dağlara çıkarmaya başladık. İlk tırmanışında Iğdır'daki 3 bin 200 rakımlı Zor Dağı'nın yarısına kadar tırmandı, ardından dağcılığı sevmeye başlayınca tırmanış yapmaya başladık. Zamanla birçok dağa zirve yaparak daha da gelişmesini sağladık." diye konuştu.

- "Uluslararası tırmanışlar yaprak Türkiye'yi temsil edeceğiz"

Hedeflerinin, Miran Asaf'ın ileride Türkiye'yi temsil edecek bir dağcı olması olduğunu ifade eden Akkuş, şunları söyledi: