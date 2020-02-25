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Minik mucitlerin yarışma heyecanı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 25.02.2020 12:51 | Son Güncelleme

Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde yapılacak olan ’FLL Robotik Turnuvası’nda yarışacak olan Kütahyalı minik mucitler ve genç mühendisleri, yarışma heyecanı sardı.Mucitler, olası depremlere karşı şehrin geleceği hakkında bilgi almak ve bu konuda yaptıkları araştırmaları paylaşmak için Belediye Başkanı Prof.

Minik mucitlerin yarışma heyecanı

Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde yapılacak olan ’FLL Robotik Turnuvası’nda yarışacak olan Kütahyalı minik mucitler ve genç mühendisleri, yarışma heyecanı sardı.
Mucitler, olası depremlere karşı şehrin geleceği hakkında bilgi almak ve bu konuda yaptıkları araştırmaları paylaşmak için Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı ziyaret etti.
7 Mart 2020 tarihinde Afyon Kocatepe Üniversitesinde gerçekleşecek olan FLL Robotik Turnuvasına Shift Akademi’deki eğitmenleri ile hazırlanan çocuklar ile yakından ilgilenen Başkan Işık, minikler ile sohbet edip onların sorularını yanıtladı.

Minik mucitlerin yarışma heyecanı

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