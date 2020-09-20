YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Minik öğrenciler için ilk ders zili çalıyor

Minik öğrenciler için ilk ders zili çalıyor

BURSA HABERLERİ  | 20.09.2020 10:48 | Son Güncelleme

Okul öncesi eğitime ve ilköğretim birinci sınıfa yeni başlayacak öğrenciler için 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk ders zili 21 Eylul Pazartesi çalıyor.

Okul öncesi eğitime ve ilköğretim birinci sınıfa yeni başlayacak öğrenciler için 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk ders zili 21 Eylul Pazartesi çalıyor. Okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileri ilk ders zili ile birlikte aşamalı ve seyreltilmiş olarak yüz yüze eğitim gerçekleştirilecek.
Okulla ilk kez tanışacak öğrencilerin heyecanını paylaştığını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, “2020-2021 Eğitim ve öğretim yılına başlıyoruz. Okullarımızın açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül tarihleri arasında okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul birinci sınıflardaki öğrencilerimiz için uyum haftası kapsamında haftada 1 gün yüz yüze eğitim gerçekleştirecek. Okul öncesi ve birinci sınıfa başlayacak öğrencilerimiz okullarıyla, öğretmenleriyle ilk kez tanışacak ve okullarımız minik öğrencilerimizle şenlenecek” dedi.
Uyum haftası program kapsamında okul öncesi eğitim kurumlarındaki öğrencilerin haftada 1 gün 30’ar dakikalık 5 etkinlik saati, ilkokul 1’inci sınıf öğrencilerinin ise 30’ar dakikalık 5 ders saati ve aralarda 10’ar dakikalık teneffüs olacak şekilde eğitim göreceğini ifade eden Dülger, velilerinin isteğiyle okulda yüz yüze eğitime katılmayan öğrencilerin de eğitimlerine yönelik tedbirlerin okul yönetimleri ve öğretmenlerle birlikte alınacağı belirtti.
İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, “Okullarımızda temizlik ve hijyen konusunda gerekli tüm hazırlıkları yaptık. ’sağlık olmadan eğitim olmaz’ sloganıyla hareket ettiğimiz hazırlık süreçlerimizde öğrencilerimizin güven içerisinde okullarında olmaları bizim en önemli önceliğimiz oldu. Ailelerimizin bu konuda içi rahat olsun. Çocuklarımız maske, dezenfektan ve sosyal mesafe kurallarına öğretmenlerinin gözetiminde uyum sağlayacaklar. Okullarımızdaki yüz yüze eğitimde yeni normale uyum aşamasını öğrenci, veli ve okul olarak birlikte tamamlayacağız” diye konuştu.
Bir yandan da uzaktan eğitimle sürecinin tüm hızıyla devam ettiğini belirten Dülger, “Bütün öğrencilerimizin, uzaktan eğitim çalışmalarının düzenli bir şekilde takip edilmesi noktasında gerekli yönlendirmeler yapılarak öğrencilerimiz destekleniyor. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak uzaktan eğitim sürecindeki amacımız öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için bu süreci olabildiğince verimli geçirebilmek. Bu konudaki çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Uzaktan eğitim sürecine dahil olmayan öğrencimizin kalmaması adına bugün itibarıyla 260 EBA destek noktamız öğrencilerimize hizmet veriyor. Bu sayı her geçen gün artıyor” şeklinde konuştu.
Dülger, “EBA Destek Noktalarımızın dışında her okulumuz bilgisayar ve internete erişim sıkıntısı çeken öğrencilerimize bu konuda destek verecek. Çocuklarımız mahallelerindeki kendilerine en yakın okuldan bilgisayar ve internet desteği alabilir” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKapı önünde aşk!Kapı önünde aşk!
Her 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildiHer 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Asırlık dut ağacı zamana meydan okuyor
Asırlık dut ağacı zamana meydan okuyor
Op. Dr. Baran: “Çikolata kisti olan hastalar idrar yolları ve böbreklerini mutlaka kontrol ettirmeli”
Op. Dr. Baran: “Çikolata kisti olan hastalar idrar yolları ve böbreklerini mutlaka kontrol ettirmeli”
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
Çobanlardan genel kurul tepkisi
Çobanlardan genel kurul tepkisi
Yaban tavşanı avladılar, 4 bin 715 TL ceza yediler
Yaban tavşanı avladılar, 4 bin 715 TL ceza yediler
Aşkale’de trafik kazası: 3 yaralı
Aşkale’de trafik kazası: 3 yaralı

Bursa Namaz Vakitleri 20 Eylül Pazar

İmsak
05:18
Sabah
06:42
Öğle
13:02
İkindi
16:29
Akşam
19:12
Yatsı
20:31

Bursa Nöbetçi Eczaneler20 Eylül Pazar

Beyce Eczanesi
Nilufer
Beyce Eczanesi
Nilufer
Beyce Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Bursa'da 4 yaşındaki çocuk inşaatta yaralı bulundu
Bursa'da 4 yaşındaki çocuk inşaatta yaralı bulundu
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Covid-19 PCR testi Medicana’da başladı
Covid-19 PCR testi Medicana’da başladı
Karısını porno yıldızı sanınca
Karısını porno yıldızı sanınca
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.