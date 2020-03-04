YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Minik öğrencilerinden Mehmetçiğe asker selamı

Minik öğrencilerinden Mehmetçiğe asker selamı

TOKAT HABERLERİ  | 04.03.2020 15:24 | Son Güncelleme

Tokat’ta, minik öğrenciler Bahar Kalkanı Harekatının zaferle sonuçlanması için bilgi evinde düzenlenen programda Fetih suresi okuyarak dua etti.Türk Silahlı Kuvvetlerince İdlib’de düzenlenen ‘Bahar Kalkanı Harekatı’na katılan Mehmetçiklere destek olmak için minik öğrenciler Tokat Belediyesi Yeşilırmak bilgi evinde bir araya geldi.

Minik öğrencilerinden Mehmetçiğe asker selamı

Tokat’ta, minik öğrenciler Bahar Kalkanı Harekatının zaferle sonuçlanması için bilgi evinde düzenlenen programda Fetih suresi okuyarak dua etti.
Türk Silahlı Kuvvetlerince İdlib’de düzenlenen ‘Bahar Kalkanı Harekatı’na katılan Mehmetçiklere destek olmak için minik öğrenciler Tokat Belediyesi Yeşilırmak bilgi evinde bir araya geldi. Fetih suresi okuyan öğrenciler Mehmetçiğe dua etti. Bilgi evi bahçesinde düzenlenen programda ise İstiklal Marşını okuyan öğrenciler asker selamı verdi. Kahraman Mehmetçik için şiir okuyan öğrencilerinden Deniz Muktedir, "Asker ağabeylerimiz, bizleri düşmanlardan korumak için Suriye’de görev yapıyor. Biz yataklarımızda rahat uyuyor, okullarımızda eğitim görüyorsak onların sayesinde. Bunun üzerine bizleri koruyan, ülkemizde rahat ve özgürce yaşamamızı sağlayan askerlerimize Kur’an-ı Kerim okuyup dualar ettik" diyerek duygularını dile getirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

O istismarcılara 109 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası

O istismarcılara 109 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

81 yıl sonra Ankara’ya bağlandı

81 yıl sonra Ankara’ya bağlandı

Kayseri'de binmek istediği halk otobüsünün altında kalan kişi öldü

Kayseri'de binmek istediği halk otobüsünün altında kalan kişi öldü

Tokat Namaz Vakitleri 4 Mart Çarşamba

İmsak
05:32
Sabah
06:56
Öğle
12:50
İkindi
16:01
Akşam
18:35
Yatsı
19:53

Tokat Nöbetçi Eczaneler 4 Mart Çarşamba

Evren Eczanesi
Merkez
Sırma Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Erbaa
Aksoy Eczanesi
Niksar
Ebru Eczanesi
Turhal
Sağlık Eczanesi
Zile
Merkez Eczanesi
Almus
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Turhal’da kültürel mahalle toplantısı

Turhal’da kültürel mahalle toplantısı

Tokat’a yeni nesil sanayi sitesi

Tokat’a yeni nesil sanayi sitesi

Adliye çıkışında kendisini istismar ettiği iddia edilen şahsın yakınlarına saldırdı

Adliye çıkışında kendisini istismar ettiği iddia edilen şahsın yakınlarına saldırdı

Tokat-Sivas kara yolunda kar nedeniyle ulaşımda aksama

Tokat-Sivas kara yolunda kar nedeniyle ulaşımda aksama

Bıçaklanarak öldürülen yaşlı adam toprağa verildi

Bıçaklanarak öldürülen yaşlı adam toprağa verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.