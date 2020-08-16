YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Minik tenisciler tecrübe edindi

Minik tenisciler tecrübe edindi

DÜZCE HABERLERİ  | 16.08.2020 17:32 | Son Güncelleme

13 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen 14 yaş hafta içi tenis turnuvasına katılan Düzceli minik sporcular şampiyonada üçüncü ve dördüncü oldu.10-13 Ağustos tarihlerinde Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 14 Yaş hafta içi teniz turnuvası düzenlendi.

Minik tenisciler tecrübe edindi

13 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen 14 yaş hafta içi tenis turnuvasına katılan Düzceli minik sporcular şampiyonada üçüncü ve dördüncü oldu.
10-13 Ağustos tarihlerinde Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 14 Yaş hafta içi teniz turnuvası düzenlendi. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan minik tenisçilerde turnuvaya katılım sağladı. Antrenör Ahmet Usluer önderliğinde turnuvaya katılan sporculardan Salih Batu Ercan üçüncü olurken, Azehan Gökesaoğlu’da turnuva da dördüncü olarak tecrübe edindi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
33. Abant Platformu Sonuç Bildirgesi Yayınlandı33. Abant Platformu Sonuç Bildirgesi Yayınlandı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yılbaşından bu yana 150 binin üzerinde çağrı cevaplandı

Yılbaşından bu yana 150 binin üzerinde çağrı cevaplandı

Mamak’ta 24 dönümlük lavanta bahçesi

Mamak’ta 24 dönümlük lavanta bahçesi

Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay Ağrı İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı.

Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay Ağrı İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı.

Bursa'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Uzmanlar uyardı yaz aylarında cilt bakımlarına dikkat

Uzmanlar uyardı yaz aylarında cilt bakımlarına dikkat

Erzurum bölgede 1, ülkede 25’inci sırada

Erzurum bölgede 1, ülkede 25’inci sırada

Düzce Namaz Vakitleri 16 Ağustos Pazar

İmsak
04:23
Sabah
06:00
Öğle
13:05
İkindi
16:53
Akşam
20:00
Yatsı
21:29

Düzce Nöbetçi Eczaneler16 Ağustos Pazar

Alp Eczanesi
Merkez
Cumhuriyet Eczanesi
Merkez
Bahçelievler Eczanesi
Merkezkkonutlar
Yeni Konuralp Eczanesi
Merkezkonuralp
Akçakoca Eczanesi
Akcakoca
Deva Eczanesi
Cumayeri
Ülker Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Off-road tutkunları Düzce'deki şenlikte buluştu

Off-road tutkunları Düzce'deki şenlikte buluştu

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Akçakoca Kadınlar Plajı Düzenleniyor

Akçakoca Kadınlar Plajı Düzenleniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.