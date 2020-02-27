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Minik yüreklerden ’İyilik Yap İzi Kalsın’ Projesi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 27.02.2020 17:04 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da özel bir okulun öğrencileri tarafından başlatılan İyilik Yap İzi Kalsın Projesine ASKON Diyarbakır Şube Başkanı Av.

Diyarbakır’da özel bir okulun öğrencileri tarafından başlatılan İyilik Yap İzi Kalsın Projesine ASKON Diyarbakır Şube Başkanı Av. Cevdet Nasıranlı da destek verdi.
Diyarbakır’da özel bir eğitim kurumu öğrencileri, İyilik Yap İzi Kalsın Projesini hayata geçirdi. Projeye ASKON Diyarbakır Şube Başkanı Av. Cevdet Nasıranlı da destek vererek katıldı. Öğrencilerle bir araya gelen Başkan Nasıranlı, projenin simgesi olan el boyası ile boyama yaptı. Projeyi gerçekleştiren öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Nasıranlı, "Proje sahibi Özen Bayar hocamıza, okulumuzun sahibi Nedim Dengiz ve özellikle etkinliğe gerçekten çok büyük önem katan çocuklarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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