Minikler "bağışta bulunun" deyince velileri kan vermek için okula koştu

İLHAMİ ERKILIÇ - Kan stoklarının azalmasının önüne geçmek için harekete geçen Erzurumlu ilkokul öğrencilerinin ikna ettiği anne ve babaları, işlerini bırakıp okul bahçesinde kan bağışında bulundu.

Palandöken ilçesindeki Nihat Kitapçı İlkokulunda görevli sınıf öğretmeni Hayrunisa Ardahanlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden kan bağışının azalması nedeniyle okul idaresi ve öğretmenlerin desteğiyle öğrencilere velileriyle görüşüp kan bağışında bulunmalarını istedi.

Bu talep üzerine harekete geçen öğrenciler, anne ve babalarını kan bağışına ikna etti.

Çocuklarının isteğini kırmayan birçok veli, işini bırakıp okul bahçesinde konuşlandırılan Türk Kızılayın mobil tırında kan verdi.

Türk Kızılay çalışanları da kan bağışçılarına, bisküvi ve meyve suyu gibi ikramlarda bulundu.

Sınıf öğretmeni Hayrunisa Ardahanlı, AA muhabirine, kan bağışı ile ilgili derste öğrencilerine bilgiler verdiklerini belirterek, "Bazı basın organlarında, salgın nedeniyle kan merkezlerindeki kanın azaldığını duyduk. Öğrenci ve velilerimizle farkındalık oluşturmak için kan bağışı kampanyası başlattık. Sağ olsun öğrenci velilerimiz de destek oldular." dedi.

Ailelere ve onlara ön ayak olan öğrencilere teşekkür eden Ardahanlı, herkesin bir gün kana ihtiyacı olabileceğine işaret etti.

Öğrenci velisi Serkan Köşebendi de öğretmenin tavsiyesi ve kızının cesaret vermesiyle kan bağışlamaya geldiklerini belirterek, "Kan bağışı hayat kurtarır, 15 dakikada cana can, kana kan olduk. Çocuklarımızın isteğiyle buraya geldik, ailelerin de yoğun katılımı var. Özellikle Kovid-19 ortamında herkese kan lazım." diye konuştu.

- "Kan herkese her zaman lazım olabilir"

Serkan Köşebendi'nin kızı Yaren Tuana Köşebendi ise öğretmenlerinin desteğiyle başlatılan kan bağışı projesine aileleri ile katıldıkları için mutlu olduğunu ifade ederek, "Ailemizi okul bahçesine kan bağışında bulunmaya çağırdık. Herkesin ban bağışında bulunmasını istiyoruz. Kan herkese her zaman lazım olabilir." diye konuştu.

Öğrenci velisi Fatih Mehmet Çelik de okulda Kızılay ile ortaklaşa kan bağışı kampanyası olduğunu öğrendiklerini ve bu sebeple işini bırakıp kan vermeye geldiğini anlattı.

Çocukların böyle projelere katılmasından veliler olarak memnuniyet duyduklarını dile getiren Çelik, etkinliğe seve seve katıldıklarını aktardı.

Ayşegül Çelik de anne ve babasının kan bağışına geldiğini belirterek, herkesi kan bağışına davet etti.

- "Güzel bir hayır işlediğim için çok mutluyum"

Kan bağışında bulunan velilerden Hacer Erenler de "Çocuğumun öğretmeni ve okul müdürü kan bağışı için okula davet etti. İlk defa kan bağışçında bulundum. Güzel bir hayır işlediğim için çok mutluyum. Yarın kimin başına ne geleceği belli olmaz. Günün birinde belki bize de kan lazım olur." ifadelerini kullandı.

Öğrenci ve öğretmenlerin kan bağışı kampanyasında şu ana kadar yaklaşık 100 ünite kan toplandığı belirtildi.

