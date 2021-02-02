Minikler işaret diliyle koronaya dikkat çektiler

Tekirdağ’ın Kapaklı İlçesi İbn-i Sina İlkokulu öğrencileri, korona virüse karşı işaret dili ile ’temizlik, maske ve mesafe’ kurallarına dikkat çektiler.

Kapaklı Kaymakamlığı tarafından yürütülen, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Koordinasyon ekibi tarafından desteklenen ve Kapaklı Belediyesi’nin işbirliğinde Kapaklı İbn-i Sina İlkokulu 4/B sınıfı öğrencileri temizlik, maske ve mesafe kurallarına işaret dili ile farkındalık oluşturdu.

Korona için kamera karşısına geçtiler

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görülen Covid-19 salgının en önemli tedbirleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarına daha da dikkat edilmesi için öğrenciler kamera karşısına geçti. Öğrenciler, ‘Keyifli Okul Atölyem’ projesi kapsamında öğretmenleri Havva Hamzalı eşliğinde çektikleri video klipte işaret dili ile temizlik, maske ve mesafe kuralına dikkat çektiler.

