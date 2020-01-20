YURTHABER
  4. Miniklerden Şehit Fethi Sekin anısına sergi

Miniklerden Şehit Fethi Sekin anısına sergi

MUĞLA HABERLERİ  | 20.01.2020 14:30 | Son Güncelleme

İzmir Adliyesi önünde 5 Ocak 2017’de PKK tarafından gerçekleştirilen terör saldırısında şehit düşen Polis Memuru Fethi Sekin anısına Balarısı Kreşi öğrencilerinin hazırladığı el işi ve resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.Menteşe Kaymakamlığı yeni hizmet binasının ev sahipliği yaptığı serginin açılışını şehidin babası Mehmet Zeki Sekin ile Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız yaptı.

İzmir Adliyesi önünde 5 Ocak 2017’de PKK tarafından gerçekleştirilen terör saldırısında şehit düşen Polis Memuru Fethi Sekin anısına Balarısı Kreşi öğrencilerinin hazırladığı el işi ve resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.
Menteşe Kaymakamlığı yeni hizmet binasının ev sahipliği yaptığı serginin açılışını şehidin babası Mehmet Zeki Sekin ile Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız yaptı. Açılışta konuşma yapan Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, "Bugün aramızda Şehit Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin amcamız var. Kendilerine hoş geldin diyoruz. Şehidimiz anısına Balarısı Kreşi öğrencileri tarafından hazırlanan resim sergisini açacağız. Çocuklarımıza teşekkür ediyor, tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum" diye konuştu.
Açılışın ardından şehidin babası Mehmet Zeki Sekin ve protokol üyeleri tarafından sergide miniklerin yaptığı resimler teker teker incelendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİttifak genişliyor mu? Yeni hamle: Demokratik Cephe...İttifak genişliyor mu? Yeni hamle: Demokratik Cephe...
Seyir halindeyken yanmaya başladıSeyir halindeyken yanmaya başladı
Ormanda çıkan 65 ton çöp görenleri şok ettiOrmanda çıkan 65 ton çöp görenleri şok etti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı

Yolu Malatya’dan Geçenler Ankara’da buluşturuldu

Yolu Malatya’dan Geçenler Ankara’da buluşturuldu

Başhekim Özkul’dan hasta ve personele moral ziyareti

Başhekim Özkul’dan hasta ve personele moral ziyareti

İletişim ve Sinema öğrencileri Erzurum’da buluşuyor

İletişim ve Sinema öğrencileri Erzurum’da buluşuyor

Özheseki Şanlıurfa’da sosyal market açılışına katıldı

Özheseki Şanlıurfa’da sosyal market açılışına katıldı

Muğla Namaz Vakitleri 20 Ocak Pazartesi

İmsak
06:47
Sabah
08:11
Öğle
13:22
İkindi
16:01
Akşam
18:24
Yatsı
19:43

Muğla Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Pazartesi

Daş Eczanesi
Merkez
Esen Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Bodrum
Ege Eczanesi
Bodrum
Gözde Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Natura Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Mantar toplamaya gitmişti, ölü bulundu

Mantar toplamaya gitmişti, ölü bulundu

Zeytin sıkım fabrikasında patlama: 1 ölü

Zeytin sıkım fabrikasında patlama: 1 ölü

Turgutreis Yaşam Merkezi’nde çalışmalar sürüyor

Turgutreis Yaşam Merkezi’nde çalışmalar sürüyor

Bodrum'da hasara yol açan hortumun yeni görüntüleri ortaya çıktı

Bodrum'da hasara yol açan hortumun yeni görüntüleri ortaya çıktı

İntihar Eden "kara Melek" Lakaplı Aysun Gürer Toprağa Verildi

İntihar Eden "kara Melek" Lakaplı Aysun Gürer Toprağa Verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.