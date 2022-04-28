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Mino Raiola kimdir, öldü mü? Mino Raiola aslen nereli ve kaç yaşında?

28.04.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ünlü menajer Mino Raiola'nın yaşamını yitirdiği haberlerinden sonra ünlü menajerin ölüp ölmediği merak ediliyor. Ayrıca Raiola'nın hayatı da araştırılmaya başlandı. Peki Mino Raiola kimdir, öldü mü? Mino Raiola aslen nereli ve kaç yaşında? İşte hayatı ve merak edilenler...

Mino Raiola kimdir, öldü mü? Mino Raiola aslen nereli ve kaç yaşında?

İtalyan basını tarafından futbol dünyasının ünlü menajerlerinden Mino Raiola'nın hayatını kaybettiği yazılmıştı. La Repubblica ve La Gazzetta dello Sport başta olmak üzere bazı İtalyan kaynaklar daha önce Erling Haaland, Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic, Mario Balotelli ve Gianluigi Donnarumma gibi birçok yıldızın temsilciliğini yapmış olan Raiola'nın yaşamını yitirdiğini söyledi. Peki Mino Raiola kimdir, öldü mü?

MINO RAILO ÖLDÜ MÜ?

Haberlerden bir süre sonra Raiola'ya yakın kaynaklar ve hastaneden yapılan açıklamada İtalyan menajerin ölmediği vurgulandı. Milano'daki San Raffaele hastanesinin Anestezi ve Yoğun Bakım Ünitesi başkanı Alberto Zangrillo, "Yaşam mücadelesi veren bir kişi hakkında spekülasyon yapan sözde gazetecilerden gelen telefonlara çok öfkeliyim" ifadelerini kullandı.

MINO RAIOLA KİMDİR?

4 Kasım 1967 tarihinde İtalya'da dünyaya gelmiştir. 28 Nisan 2022 yılında akciğerinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybettiği duyurulan ismin tedavisi devam etmektedir. Zlatan Ibrahimović, Paul Pogba, Henrikh Mkhitaryan, Marco Verratti, Gianluigi Donnarumma, Matthijs de Ligt, Erling Haaland ve Mario Balotelli gibi tanınmış oyuncuları temsil etmiş olan bir İtalyan futbol menajeriydi.

Raiola, aynı zamanda eski Çek orta saha oyuncusu Pavel Nedvěd'in de uzun yıllar menajerliğini yapmıştır.

MİNO RAİOLA'NIN HASTALIĞI NEDİR?

İtalyan basınında çıkan haberde 54 yaşındaki Raiola'nın akciğerinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi. Geçirdiği ağır ameliyatın ardından tedaviye yanıt vermemiş olan dünyaca ünlü menajerin hayata gözlerini yumduğu aktarıldı.

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