Miralem Pjanic kimdir? Yeni takımı belli oldu!

Miralem Pjanic'in Barcelona'ya transferi büyük ses getirdi. Juventus'un Bosna Hersekli başarılı orta saha oyuncusu Pjanic önümüzdeki sezondan itibaren Barcelona kulübü için mücadele edecek. İspanyol devi bu transfer için Juventus'a 60 milyon avro ödeyecek. Ayrıca takımın kazandığı başarılara bağlı olarak 5 milyon avro ek ödeme yapacak.
Barcelona'ya transfer olan Miralem Pjanic'in serbest kalma bedeli ise 400 milyon avro olacak.
Miralem Pjanic, 2 Nisan 1990'da Bosna Hersek'in Tuzla kentinde dünyaya geldi.
İlk olarak Lüksembug'un Schifflange takımının altyapısında forma giyen Pjanic, 2004'te Fransa Ligue 1 ekiplerinden Metz'e transfer oldu. Bu takımın altyapısında başarılı performansıyla dikkat çeken Boşnak orta saha, 2007 yılında A takıma yükseldi. Metz formasıyla 38 maça çıkan ve bu maçlarda 5 gol, 2 asist üreten Pjanic, Fransa futbolunun devlerinin dikkatini çekti ve 2008 yaz transfer döneminde 7,5 milyon avro karşılığında Olympique Lyon'a imza attı.
Lyon'a transferinin ardından formunu sürdüren Pjanic, bu forma ile 3 sezonda 121 maça çıkarken 16 gol, 21 asist yaptı ve Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi.
2011'e gelindiğinde Miralem Pjanic'in yeni adresi İtalya'nın Roma kulübü oldu. Roma bu transfer için 11 milyon avro ödedi. Başkent ekibinde 2016 yazına kadar forma giyen başarılı futbolcu 185 karşılaşmaya çıkarken, 30 gol, 44 asistle takımına önemli katkı sağladı ve Seria A'da son yıllarda şampiyonluğu kimseye bırakmayan Juventus'un dikkatini çekti.
Juventus, 2016 yazında Pjanic için 32 milyon avro ödedi. Orta sahada sergilediği performansla artık dünya çapında üne kavuşan Pjanic, Siyah-Beyaz forma ile 171 maça çıktı ve 22 gol, 36 asist üretti.
Miralem Pjanic, Roma'da forma giydiği dönem Serie A'nın en iyi orta sahası seçildi. Juventus formasıyla ise Serie A ve İtalya Kupası şampiyonluğu yaşadı. 2016-17 sezonlarında Serie A Yılın Takımı'na seçildi. Yine aynı sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi Sezonun Takımı'nda yer buldu.
Gençlik yıllarında Lüksemburg Milli Takımı formasını giyen Pjanic, A Milli Takım tercihini ise Bosna Hersek'ten yana kullandı ve 2008 yılında ilk kez Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı formasını giydi.
Pjanic ayrıca 2015 yılında The Guardian'ın "Dünyanın en iyi 100 futbolcusu" listesinde 55. sırada yer aldı.
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