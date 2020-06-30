Miralem Pjanic kimdir? Yeni takımı belli oldu!

Miralem Pjanic'in Barcelona'ya transferi büyük ses getirdi. Juventus'un Bosna Hersekli başarılı orta saha oyuncusu Pjanic önümüzdeki sezondan itibaren Barcelona kulübü için mücadele edecek. İspanyol devi bu transfer için Juventus'a 60 milyon avro ödeyecek. Ayrıca takımın kazandığı başarılara bağlı olarak 5 milyon avro ek ödeme yapacak.

Barcelona'ya transfer olan Miralem Pjanic'in serbest kalma bedeli ise 400 milyon avro olacak.

Miralem Pjanic, 2 Nisan 1990'da Bosna Hersek'in Tuzla kentinde dünyaya geldi.

İlk olarak Lüksembug'un Schifflange takımının altyapısında forma giyen Pjanic, 2004'te Fransa Ligue 1 ekiplerinden Metz'e transfer oldu. Bu takımın altyapısında başarılı performansıyla dikkat çeken Boşnak orta saha, 2007 yılında A takıma yükseldi. Metz formasıyla 38 maça çıkan ve bu maçlarda 5 gol, 2 asist üreten Pjanic, Fransa futbolunun devlerinin dikkatini çekti ve 2008 yaz transfer döneminde 7,5 milyon avro karşılığında Olympique Lyon'a imza attı.

Lyon'a transferinin ardından formunu sürdüren Pjanic, bu forma ile 3 sezonda 121 maça çıkarken 16 gol, 21 asist yaptı ve Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi.