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Miran “Tablet talebinin büyük bölümü karşılanmalı”

ANTALYA HABERLERİ  | 24.12.2020 11:04 | Son Güncelleme

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, tablet dağıtımında adil bir yaklaşım sergileneceğine inançlarının tam olduğunu belirtirken, dezavantajlı kesimin ihtiyacının karşılanması noktasında daha kapsamlı çözümler üretilmesinin eğitimin sürekliliği açısından önemli olduğunu söyledi.Tableti ‘Ben hak ediyorum’ düşüncesiMilli Eğitim Bakanlığının ilkokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerine geçtiğimiz aylarda 350 bin tablet dağıtımına ilaveten Ocak ayının ortasına kadar 300 bin tablet dağıtılacağının duyurulduğunu da aktaran Başkan Miran, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Hakkari, İstanbul, Kayseri, Van, Şanlıurfa, Şırnak gibi illere dağıtımların yapıldığını ancak talebin bunun çok çok üstünde olduğunu söyledi.

Miran “Tablet talebinin büyük bölümü karşılanmalı”

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, tablet dağıtımında adil bir yaklaşım sergileneceğine inançlarının tam olduğunu belirtirken, dezavantajlı kesimin ihtiyacının karşılanması noktasında daha kapsamlı çözümler üretilmesinin eğitimin sürekliliği açısından önemli olduğunu söyledi.
Tableti ‘Ben hak ediyorum’ düşüncesi
Milli Eğitim Bakanlığının ilkokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerine geçtiğimiz aylarda 350 bin tablet dağıtımına ilaveten Ocak ayının ortasına kadar 300 bin tablet dağıtılacağının duyurulduğunu da aktaran Başkan Miran, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Hakkari, İstanbul, Kayseri, Van, Şanlıurfa, Şırnak gibi illere dağıtımların yapıldığını ancak talebin bunun çok çok üstünde olduğunu söyledi. Miran, “ Bu mesele okul, veli, öğrenci ilişkisini bir noktada zedeliyor. Herkeste ‘tableti ben hak ediyorum, bana verilmesi gerekiyor’ diye bir düşünce söz konusudur. Buda beraberinde kaygıları getiriyor. ‘Acaba geldi de bana mı verilmedi’ diye bir düşünce hâkim oluyor. Veli, defalarca okulu arıyor ve öğretmenlerimiz bunu izah etmekte zorlanıyor. Bir çok hanede okuyan çocuk sayısı fazla olduğundan derse katılamama durumu oluşuyor. Eğitimin eşit şartlar altında olması herkesin arzusudur. Bize göre talebin büyük bir bölümünü karşılayacak düzeyde dağıtımın yapılması lazım ki; gerçek anlamda uzaktan eğitimin işlevi yerine gelsin” dedi.
Toplum sağlığı açısından hareketliliğin sınırlandırılması için ortaya konulan politikaya saygı duyduklarını belirten Eyüp Bülent Miran, Online eğitimin tüm şartlar zorlanarak verimli bir şekilde gerçekleşmesi için eğitim çalışanları olarak ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini, bu süreçte eğitim çalışanlarının da olumsuz etkilenmemesi için her daim üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini vurguladı.

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