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Mirasımız Derneği hayırseverlerin kurbanlarını Kudüs'te kesecek

23.06.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mirasımız Derneği hayırseverlerin kurbanlarını Kudüs'te kesecek

İSTANBUL (AA) - Mirasımız Derneği, Türkiye'deki hayırseverin kurbanlarını Kudüs'teki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Dernekten yapılan açıklamada, birçok sorunla mücadele eden Kudüslü Müslümanların zor şartlarda Kurban Bayramı'na hazırlandıkları belirtildi.

Kısıtlı geçim kaynakları yüzünden yoksulluğun daha çok arttığı Kudüs'te kurban pazarlarındaki hareketliliğin azaldığının gözlendiği aktarılan açıklamada, derneğin her yıl olduğu gibi bu sene de Türkiye'deki hayırseverlerin kurbanlarını ihtiyaç sahibi Kudüslülere ulaştırmak için çalışmalarını tamamladığı belirtildi.

Açıklamada, küresel ekonomik krizin de etkisi ile ticaretin durma noktasına geldiği Kudüs'te, Müslüman esnafın faturalarını dahi ödeyemediği, artan ekonomik yükün canlı hayvan pazarını da etkilediği, bu nedenle bir kurban hisse bedelinin 425 avro olarak belirlendiği aktarıldı.

Kudüs'te bulunan ekibin gayretleriyle kurbanlıkların Müslüman besicilerden temin edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gönüllülerimizin bağışladığı kurban hisselerinin kesimlerini, hijyenik ortama sahip kesimhanemizde İslami hassasiyetleri gözeterek büyük bir titizlikle gerçekleştirecek, kurban paylarını ihtiyaç sahibi Kudüslü kardeşlerimize ulaştıracağız. Kurban kesim işlemleri tamamlandığında ise hisse sahiplerinin videolarını da anlık olarak bağışçılarımızın telefonlarına ileteceğiz. Dernek olarak her bayram olduğu gibi bu bayram da Kudüslü ihtiyaç sahibi ve yetim çocukları bayramlık ve bayram harçlıklarıyla sevindirmeye devam edeceğiz."

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