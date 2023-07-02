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Miray Daner ve Ata Caner Çerçioğlu yeni aşka yelken açtı! Teknede romantik anlar

02.07.2023 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seda Sayan'ın oğlundan sonra Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olan Özlem Çerçioğlu'nun oğlu Ata Caner Çerçioğlu'yla yeni aşka yelken açan oyuncu Miray Daner ıssız koylarda aşka geldi.

Miray Daner ve Ata Caner Çerçioğlu yeni aşka yelken açtı! Teknede romantik anlar

Miray Daner, Seda Sayan - Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin ile Mart 2023'te ayrılmıştı. Daner, "İlişkimizi sonlandırdık. Evet, doğrudur. Ancak üçüncü kişilerle hiçbir alakası yok. Biz karşılıklı konuşarak böyle olmasının daha doğru olacağını düşündük. Anlaşarak bir ayrılık kararı aldık" demişti.

Güzel oyuncu Oğulcan'ı çabuk unuttu. Miray Daner ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olan Özlem Çerçioğlu'nun oğlu Ata Caner Çerçioğlu yeni aşka yelken açtı.

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Rol arkadaşları aşklarını gizlemiş! "Yakışırlar..." Rol arkadaşları aşklarını gizlemiş! "Yakışırlar..."

Miray Daner ve belediye başkanının oğlu soluğu tekne tatilinde aldı. Taze aşıklar teknede bir koyda demir atarak romantik anlar yaşadı.

Ekran Alıntısı

Birbirlerinden ayrılmayan Daner ve sevgilisi tatilin keyfini çıkardı. (Magazin D)


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