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Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir aşkını herkesten gizlemiş! Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ bakın ne dedi

02.07.2023 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı ve Ferit'i rolüyle öne çıkan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir denizde dudak dudağa yakalanmıştı. Dizide rol alan Emre Altuğ bu görüntülere dair bakın ne dedi.

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir aşkını herkesten gizlemiş! Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ bakın ne dedi

Emre Altuğ, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Kıbrıs Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de sahne aldı. Star TV'de ekrana gelen 'Yalı Çapkını' dizisinde rol alan şarkıcı, projede yer alan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in birlikte olmasına dair sorulara da yanıt verdi.

Yalı Çapkını'nın Orhan'ı arkadaşlarının aşkından habersiz olduğunu söyledi ve konuya dair çok yorum yapmamaya çalıştı.

Emre Altuğ açıklamasında "Ben de medyadan gördüm. Fotoğrafları gördüm onun dışında konuşmadım. Bu konuyla ilgili bir yorumum olmaz" dedi.

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"UMUMA AÇIK BİR YERDEYSEN..."

Altuğ, "Yakıştırdınız mı?" sorusuna, "Onlar her şeye yakışırlar" yanıtını verdi. Afra Saraçoğlu'nun muhabirlerden şikayetçi olmasına dair ise "Şimdi bir şey söylemiyim de umumu açık bir yerdeysen gazeteciler de çekiyor" dedi.

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'Yalı Çapkını'nın ikinci sezonu için konuşan Altuğ, "Ağustosun sonlarına doğru çekimler başlar gibi... Daha bir konuşma olmadı. Sezonu yoğun geçirdim" diye konuştu. (SnobMagazin)

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