Mircea Lucescu'dan kötü haber var! Tedaviye yanıt vermediği için yoğun bakıma alındı

Mircea Lucescu'dan gelen haber spor kamuoyunu üzüntüye boğdu. Son zamanlarda hastalıklarla savaşan deneyimli teknik adam, Türkiye maçının ardından da hastaneye kaldırılmıştı. Yaşanan son gelişmeye göre Mircea Lucescu'nun artık tedaviye yanıt vermediği ve yoğun bakıma alındığı ifade edildi.

Emre Şen

Dünya futbolunun efsane ismi Mircea Lucescu zor zamanlar geçiriyor... Türkiye ile oynadığı maçın ardından sonra Romanya Milli Takımı'ndan ayrılan ve hemen sonrasında hastalığı sebebiyle hastaneye kaldırılan Mircea Lucescu'dan bir kötü haber daha geldi.

'TEDAVİYE YANIT VERMİYOR'

Mircea Lucescu'nun yaklaşık 5 aydır hastalıkla boğuştuğu ve sürekli hastaneye gittiği biliniyordu. Türkiye maçının ardından da kalp problemi nedeniyle hastaneye kaldırılan Lucescu'nun tedaviye yanıt vermediği ve acil olarak yoğun bakıma alındığı aktarıldı.

Lucescu için yapılan açıklama şu şekilde:

"Cumartesi akşamı, hasta önemli kalp ritim bozuklukları yaşadı ve bu durum kardiyoloji servisinin nöbetteki ekibi tarafından derhal tedavi altına alındı.

Pazar gecesi, ritim bozuklukları şiddetlendi ve tedaviye yanıt vermedi. Hastanın durumu kötüleşti. Yoğun bakım ünitesine nakledilmesi gerekti.

Şu anda yeni bir gelişme yok. Durum gerektirirse, kamuoyuna tekrar bilgi vereceğiz."

SON ANTRENMANDA YERE YIĞILMIŞTI

Mircea Lucescu, Türkiye maçı öncesi son antrenman sırasında aniden fenalaşarak yere yığılmıştı. Sahadaki ilk müdahalenin ardından ambulansla apar topar hastaneye kaldırılan tecrübeli teknik adamın durumunun kritik olduğu açıklansa da kısa süre sonra taburcu edilmişti.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
Okuyucu Yorumları 13 yorum
Allah yardımcısı olsun, çok iyi bir teknik adam ve çok iyi bir insan
Geçmiş Olsun sağlıklı olsunnnnnn
stres gerginlik adamı bitirdi
