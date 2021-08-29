YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. MİSGEP kapsamında ikinci destek ödemesi yapıldı

MİSGEP kapsamında ikinci destek ödemesi yapıldı

29.08.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Proje çerçevesinde, mayıs ayı için ödeme kriterlerini sağlayan 76 maden iş yerine toplam 850 bin lira destek sağlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 29 ilde 80 yeraltı maden işletmesinin faydalanıcısı olduğu Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) Finansal Destek ve Rehberlik Programı kapsamında ikinci destek ödemesini gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen programda, maden işyerlerine toplamda 850 bin lira destek sağlandı ve işyeri başına 38 bin liraya varan destek ödemeleri yapıldı.

Bu kapsamda mayıs ayı için ödeme kriterlerini sağlayan 76 maden işyerine ödeme gerçekleştirildi.

- Destek 24 ay boyunca veriliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu desteği, yeraltı maden işletmelerinin aldıkları iş sağlığı ve güvenliği hizmetine karşılık olarak veriyor.

Destek için işyerlerinde bu hizmetleri yürütecek iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görevlendirilmesi ve bu hizmete ilişkin ödemelerin işveren tarafından gerçekleştirilmesi şartı aranıyor.

Destekten ortalama çalışan sayısı en az 20 olan yeraltı metal madenleri ve ortalama çalışan sayısı en az 50 olan yeraltı kömür madenleri faydalanıyor.

Verilebilecek maksimum destek, çalışan başına 15 avro olarak kaydedilirken, ödeme işyerlerinin harcamalarına göre belirleniyor.

Finansal desteğin yanı sıra teknik rehberliği de içeren destek 24 ay boyunca veriliyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
Yer: Kars! Yıllar önce dikilen ağaçlar suların çekilmesiyle ortaya çıktıYer: Kars! Yıllar önce dikilen ağaçlar suların çekilmesiyle ortaya çıktı
TSK’da terfi eden personele yeni rütbeleri verildiTSK’da terfi eden personele yeni rütbeleri verildi

Ankara Namaz Vakitleri 29 Ağustos Pazar

İmsak
04:37
Sabah
06:06
Öğle
12:55
İkindi
16:36
Akşam
19:33
Yatsı
20:56

Ankara Nöbetçi Eczaneler29 Ağustos Pazar

Asya Eczanesi
Cankaya
Bülbül Eczanesi
Cankaya
Çavdar Eczanesi
Cankaya
Homurlu Eczanesi
Cankaya
Ülgen Eczanesi
Cankaya
Zeliha Güven Eczanesi
Cankaya
Kıvanç Eczanesi
Akyurt
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Çaykur Rizespor, Demokratik Kongolu futbolcu Yannick Bolasie'yi kadrosuna kattı

Çaykur Rizespor, Demokratik Kongolu futbolcu Yannick Bolasie'yi kadrosuna kattı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kayserispor Teknik Direktörü Karaman: "Hedefimiz Kayseri'nin futbolda, sportif anlamda en iyi yere gelmesi"

Kayserispor Teknik Direktörü Karaman: "Hedefimiz Kayseri'nin futbolda, sportif anlamda en iyi yere gelmesi"

Nasdaq borsasında halka açılan ilk Türk şirketi Hepsiburada'nın kurucusu Doğan'dan Erdoğan’a teşekkür ziyareti

Nasdaq borsasında halka açılan ilk Türk şirketi Hepsiburada'nın kurucusu Doğan'dan Erdoğan’a teşekkür ziyareti

Konyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Konyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.