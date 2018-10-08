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Mışıl mışıl uykulara daldırır: Ay sütü

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 08.10.2018 14:51 | Son Güncelleme

Geceleri ay sütü içmek koyun saymaktan daha iyi gelecektir, buna emin olabilirsiniz :)

Mışıl mışıl uykulara daldırır: Ay sütü

Geceleri bir türlü derin uykuya geçemeyenler için en doğalından hazırlanan reçete vereceğiz: Ay sütü... Doğanın şifa kaynaklarının bu tarifte buluştuğu karışımla uykusuz gecelere veda etmeye hazırlanın.

zerdeçal

Ayurveda'da (dünyanın en eski doğal şifa sistemlerinden biri), ılık süt uykusuzluk için yaygın bir ilaçtır. Bu tarif, hindistancevizi (doğal bir uyku yardımı) ve ashwagandha (vücudunuzun stresle başa çıkmasına yardımcı olan bir adaptojen) ile sizi hayal dünyasına yönlendirir. Sağlıklı gıda mağazalarında, Hint spesiyalitelerinde veya Whole Foods'da ashwagandha'yı arayın. İşte bu yüzden geceleri bunu içmek, koyun saymaktan daha iyidir .

Malzemeler nelerdir?

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Bir su bardağı süt
1/2 tatlı kaşığı tarçın ya da 1 adet çubuk tarçın
1/2 çay kaşığı zerdeçal
2 tutam kakule
Az bir miktar toz zencefil
Bir çimdik hindistan cevizi
Bir tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı
Bir tatlı kaşığı bal

Nasıl hazırlanır?

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Öncelikle sütü orta ateşte kaynatın. Sütü kaynadıktan sonra ocaktan alın. Üzerine tarçın, zerdeçal, kakule, zencefil ve bir çimdik hindistan cevizi tozunu ekleyin.

Hızlı bir şekilde çırpmaya başlayın. Beş dakika boyunca çırptıktan sonra karışımı tekrar ocağa alıp ısıtın.

Tekrar kaynamaya başladığı an ocaktan alın ve ısısının düşmesini bekleyin. O esnada hindistan cevizi yağını ve balı ekleyin. Karışımı yatağa girmeden yarım saat önce tüketin. Ardından güzel bir uyku çekin. Şimdiden size iyi uylular :)

Peki ya uyku kaçıran yiyecekler nelerdir?

Brokoli, fasulye, brüksel lahanası, karnabahar

bhrokoli

Bu bahsettiğimiz sebzeler tam bir gaz deposudur. Akşam yediğinizde gece boyunca gaz sancısı yapma ihtimalleri çok yüksektir. Bu durum da uykusuzluğa neden olacaktır.

Kahve

kahve

Uyku probleminiz varsa kafeinli yiyeceklerden uzak durmalısınız. Bu yiyeceklerin başında kahve geliyor. Ardından çikolata, kola ve yeşil çay... Kahveden aldığınız kafein vücutta 12 saat boyunca kalacaktır. Bu sebeple öğleden sonra kahve içmemeye özen gösterin.

Şeker barları

şeker

Şekerli barlar uykusuzluğa davetiye çıkaran bir diğer yiyecek türüdür. 10 kişi üzerinde yapılan bir çalışma sonrası şeker tüketen kişilerin 7'sinin uykuda kabus gördüğü saptanmıştır.

Soğan, sarımsak ve baharatlar

sarımsak

Sarımsak, soğan ve baharatlar midededki asidi olumsuz bir şekilde etkiler ve bunun sonucunda mide yanmasına sebebiyet verebilirler. Mide asidinin yükselmesi sadece yanmaya sebep vermez bunun yanı sıra yemek borusunu da kötü bir şekilde etkiler. Bahsettiğimiz yiyeceklerin olumsuz etkileri gece boyunca sizi huzursuz edecektir.


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