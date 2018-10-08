Mışıl mışıl uykulara daldırır: Ay sütü

Geceleri bir türlü derin uykuya geçemeyenler için en doğalından hazırlanan reçete vereceğiz: Ay sütü... Doğanın şifa kaynaklarının bu tarifte buluştuğu karışımla uykusuz gecelere veda etmeye hazırlanın.

Ayurveda'da (dünyanın en eski doğal şifa sistemlerinden biri), ılık süt uykusuzluk için yaygın bir ilaçtır. Bu tarif, hindistancevizi (doğal bir uyku yardımı) ve ashwagandha (vücudunuzun stresle başa çıkmasına yardımcı olan bir adaptojen) ile sizi hayal dünyasına yönlendirir. Sağlıklı gıda mağazalarında, Hint spesiyalitelerinde veya Whole Foods'da ashwagandha'yı arayın. İşte bu yüzden geceleri bunu içmek, koyun saymaktan daha iyidir .

Malzemeler nelerdir?

Bir su bardağı süt

1/2 tatlı kaşığı tarçın ya da 1 adet çubuk tarçın

1/2 çay kaşığı zerdeçal

2 tutam kakule

Az bir miktar toz zencefil

Bir çimdik hindistan cevizi

Bir tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı

Bir tatlı kaşığı bal

Nasıl hazırlanır?

Öncelikle sütü orta ateşte kaynatın. Sütü kaynadıktan sonra ocaktan alın. Üzerine tarçın, zerdeçal, kakule, zencefil ve bir çimdik hindistan cevizi tozunu ekleyin.