Mısır 0 - 1 Güney Afrika

Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32. düzenlenen turnuvanın son 16 turunda Mısır ile Güney Afrika karşı karşıya geldi.
İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın 85. dakikasında Thembinkosi Lorch ile gol bulan Güney Afrika, rakibini 1-0 yenerek son 8 takım arasına kaldı.
Mısır Milli Takımı'nın Kasımpaşalı futbolcusu Trezeguet, 90 dakika sahada kaldı. Güney Afrika, çeyrek finalde Nijerya ile karşılaşacak.
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