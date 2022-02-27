Mısır, Arap Birliği'ni Ukrayna'daki gelişmelerle ilgili olağanüstü toplantıya çağırdı

KAHİRE (AA) - Mısır, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası Arap Birliği'ne olağanüstü toplantı çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna'daki gelişmeler üzerine Mısır, Arap Birliğini temsilciler düzeyinde acilen toplanmaya çağırdı." denildi.

Açıklamada, toplantıda Ukrayna'daki mevcut gelişmelerin masaya yatırılacağı ifade edildi ancak planlanan toplantının tarihine ilişkin bilgi verilmedi.

Arap Birliğinden ise henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.



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