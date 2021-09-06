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Mısır'dan Mostafa Mohamed'e ceza geliyor

06.09.2021 23:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed'in, Gabon karşısında milli takımına beraberliği getiren gol sonrası bulunduğu söylemler ve hareketler nedeniyle Mısır Futbol Federasyonu tarafından cezalandırılması bekleniyor.

Mısır'dan Mostafa Mohamed'e ceza geliyor

Galatasaray 'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, Gabon karşısında 90. dakikada Mısır Milli Takımı'na beraberliği getiren gole imza atmıştı. Sonradan oyuna girdikten sonra golünü atan Mostafa Mohamed, golün ardından ve maçın sonunda kameralara da yansıyan şekilde agresif bir tavırla söylenmişti.

Mısır basınından Yalla Sport'un haberine göre Mısır Futbol Federasyonu, Mostafa Mohamed'in agresif hareketlerini cezasız bırakmayacak. Ekim ayında 2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanacak iki Libya maçında Mostafa Mohamed'in kadroya çağrılmayacağı iddia edilmekte.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Mostafa Mohamed
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